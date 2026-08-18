https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/arjantinli-sosyologdan-ucm-yorumu-kuresel-guney-guvenini-yitiriyor-1108080947.html

Arjantinli sosyologdan UCM yorumu: 'Küresel Güney güvenini yitiriyor'

Arjantinli sosyologdan UCM yorumu: 'Küresel Güney güvenini yitiriyor'

Sputnik Türkiye

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) çifte standart uyguladığını belirten Elbaum, Venezuela ve bazı Afrika ülkelerinin mahkemeden ayrılmasının yapının Batı... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T15:03+0300

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2026-08-18T15:03+0300

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Arjantinli sosyolog Jorge Elbaum, Venezuela, Çad, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılma kararlarını değerlendirdi. Sputnik'e demeç veren Elbaum, bu hamlenin mahkemenin başlangıçtan beri Küresel Kuzey'in Avrupa merkezli ve hatta 'Anglo-Avrupalı' bir bakış açısıyla kurulduğunu ve yönlendirildiğini açıkça gösterdiğini belirtti. Kurumun çatışmalara yaklaşımında belirgin bir çifte standart ve taraflılık bulunduğunu ifade etti.'ABD'nin gölge etkisi ve azalan güven'ABD'nin mahkemeye üye dahi olmamasına rağmen yapının stratejik hedefleri ve kimi soruşturup kimi soruşturmayacağı üzerindeki etkisini sürdürdüğüne dikkat çeken uzman, bu durumun güven krizini derinleştirdiğini kaydetti. Elbaum, "Bu kurum, derinlemesine Avrupa merkezli bir bakış açısıyla yoğrulmuş durumda" diyerek, Venezuela ve Afrika ülkelerinin bu kuruma artık güven duymamasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

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