“ABD Mekke Savunma Anlaşması ile yük paylaşımı yapıyor, Çin’le rekabet en üst düzlem”

“Bu anlaşma Amerika’nın karşısında konumlandırılabilecek bir anlaşma değil. Pakistan da Suudi Arabistan da Türkiye de bu anlaşmayı, Amerika ile var olan savunma anlaşmalarını bütünleyen bir mekanizma olarak tarif ettiler. Suudi Arabistan’ın Amerika ile çok önemli savunma anlaşmaları var. Türkiye’nin de hem ikili savunma anlaşmaları var hem de NATO anlaşmaları var. Pakistan ordusu ve istihbaratının Amerika ile özel ilişkileri olduğunu biliyoruz. Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı bizzat Trump tarafından Beyaz Saray’da ağırlandı. Kendisiyle kripto paradan yapay zekaya kadar her şey konuşuldu. Üç ülkenin Amerika ile askeri mutabakatının olduğu süreçler yaşanıyor. Bu anlaşmayı, Amerika ile bu ülkelerin ikili savunma anlaşmalarını tamamlayan bir anlaşma olarak tanımlamak gerekiyor. Bu anlaşma, Amerika’nın yeni belirlediği savunma ve güvenlik stratejisiyle ilgili. Aralık ve ocak ayında yayınlanan güvenlik ve savunma stratejisi belgelerinin temel bir özelliği vardı. Amerika Donroe Doktrini’ni uygulayacaktı ve ‘Batı Yarımküre benim çöplüğüm’ diyordu ancak diğer yarımkürede de Çin ile mücadele edeceğini ve bu sebeple gerek Avrupa gerek Orta Doğu’daki işlerini müttefiklerine paylaştırmak istediğini savunma stratejisinde ifade etmişti. Üç başkentin Mekke Anlaşması’nı bütünleyen mekanizma olarak tariflemesine bakınca ortaya çıkan şeyi, stratejiye uygun olarak Amerika’nın yük paylaşımı yaptığı yönünde değerlendirilebiliriz. Amerika güç kaybı yaşamasaydı, tek kutuplu dünya sürüyor olsaydı, Ukrayna-Rusya meselesini istediği gibi çözseydi ve İran’a diz çöktürmüş olsaydı bugün böyle bir anlaşma olmazdı. Bu üç ülke de bunu bütünleyen bir anlaşmaya ihtiyaç duymazdı.”