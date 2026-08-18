https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/arastirma-sonuclari-sasirtti-sevilen-sarkicinin-yeni-albumu-trafik-kazalarindaki-olumleri-1108070909.html
Araştırma sonuçları şaşırttı: Sevilen şarkıcının yeni albümü trafik kazalarındaki ölümleri artırabilir
Araştırma sonuçları şaşırttı: Sevilen şarkıcının yeni albümü trafik kazalarındaki ölümleri artırabilir
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan araştırma, Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayımladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T10:49+0300
2026-08-18T10:49+0300
2026-08-18T10:49+0300
yaşam
taylor swift
abd
spotify
harry styles
albüm
müzik albümü
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108071155_22:0:1387:768_1920x0_80_0_0_5251c9bc9be3d9850d98a0b3fdd63cec.jpg
Sevilen şarkıcının yeni albümü trafik kazalarındaki ölümleri artırabilir.Harvard Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü araştırmada, 2017-2022 yıllarında yayımlanan ve tek günde dijital müzik platformu Spotify'da en fazla dinlenen 10 albüm incelendi.Araştırmaya Taylor Swift'in 2022'de yayımlanan "Midnights", şarkıcı Drake'in 2018'de yayımlanan "Scorpion" ve Harry Styles'ın 2022'de yayımlanan "Harry's House" albümleri de dahil edildi.Albüm günleri kazalar arttıUzmanlar, albümlerin yayımlandığı günlerde ABD'de en fazla dinlenen 200 şarkının toplam dinlenme hacminin, albüm yayınlarının hemen öncesindeki ve sonrasındaki günlere kıyasla yüzde 43 arttığını belirledi.ABD'deki ölümle sonuçlanan motorlu araç kazalarının kaydedildiği nüfusa dayalı veri tabanından yararlanarak albümlerin yayımlandığı günlerdeki ölüm oranlarını, yayın tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günle karşılaştıran araştırmacılar, haftanın günü, resmi tatiller ve mevsimsel olaylar dikkate alındığında, büyük albümlerin yayımlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümlerin benzer günlere kıyasla yüzde 15,1 arttığını tespit etti.Çalışmanın başyazarı Dr. Vishal Patel, "İnsanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğuyla ilgisi olmayan nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.Sürücünün telefonunun kilidini açması, uygulamayı açması, yeni albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirten Patel, bu süreçte sürücünün birkaç saniye boyunca ekrana bakabileceğini ifade etti.Araştırmanın sonuçları "JAMA Network Open" dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/alzheimer-arastirmasinda-dikkat-ceken-sonuc-ostrojen-kullanan-kadinlarda-izler-daha-az-goruldu-1108039189.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108071155_192:0:1216:768_1920x0_80_0_0_304f803e7c8df434cac47016e9e80c0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
taylor swift, abd, spotify, harry styles, albüm, müzik albümü, trafik kazası
taylor swift, abd, spotify, harry styles, albüm, müzik albümü, trafik kazası
Araştırma sonuçları şaşırttı: Sevilen şarkıcının yeni albümü trafik kazalarındaki ölümleri artırabilir
ABD'de yapılan araştırma, Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayımladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarının da yükseldiğini ortaya koydu.
Sevilen şarkıcının yeni albümü trafik kazalarındaki ölümleri artırabilir.
Harvard Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü araştırmada, 2017-2022 yıllarında yayımlanan ve tek günde dijital müzik platformu Spotify'da en fazla dinlenen 10 albüm incelendi.
Araştırmaya Taylor Swift'in 2022'de yayımlanan "Midnights", şarkıcı Drake'in 2018'de yayımlanan "Scorpion" ve Harry Styles'ın 2022'de yayımlanan "Harry's House" albümleri de dahil edildi.
Albüm günleri kazalar arttı
Uzmanlar, albümlerin yayımlandığı günlerde ABD'de en fazla dinlenen 200 şarkının toplam dinlenme hacminin, albüm yayınlarının hemen öncesindeki ve sonrasındaki günlere kıyasla yüzde 43 arttığını belirledi.
ABD'deki ölümle sonuçlanan motorlu araç kazalarının kaydedildiği nüfusa dayalı veri tabanından yararlanarak albümlerin yayımlandığı günlerdeki ölüm oranlarını, yayın tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günle karşılaştıran araştırmacılar, haftanın günü, resmi tatiller ve mevsimsel olaylar dikkate alındığında, büyük albümlerin yayımlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümlerin benzer günlere kıyasla yüzde 15,1 arttığını tespit etti.
Çalışmanın başyazarı Dr. Vishal Patel, "İnsanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğuyla ilgisi olmayan nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sürücünün telefonunun kilidini açması, uygulamayı açması, yeni albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirten Patel, bu süreçte sürücünün birkaç saniye boyunca ekrana bakabileceğini ifade etti.
Araştırmanın sonuçları "JAMA Network Open" dergisinde yayımlandı.