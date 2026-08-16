https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/alzheimer-arastirmasinda-dikkat-ceken-sonuc-ostrojen-kullanan-kadinlarda-izler-daha-az-goruldu-1108039189.html
Alzheimer araştırmasında dikkat çeken sonuç: Östrojen kullanan kadınlarda izler daha az görüldü
Alzheimer araştırmasında dikkat çeken sonuç: Östrojen kullanan kadınlarda izler daha az görüldü
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Stanford Medicine araştırmacılarının 21 binden fazla kadının verilerini incelediği çalışmada, ileri yaşlarda yalnızca östrojen içeren hormon tedavisi kullanan... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T14:47+0300
2026-08-16T14:47+0300
2026-08-16T14:47+0300
sağlik
amerikan nöroloji akademisi
beyin
hormon
östrojen
alzheimer
demans
yaşlılık
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Stanford Medicine'dan araştırmacıların yürüttüğü ve Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology'de yayımlanan çalışma, östrojen içeren hormon tedavisi ile beyin sağlığı arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu. Ancak çalışma, hormon tedavisinin demansı önlediğini göstermiyor.Araştırmacılar, iki büyük veri grubunda yer alan toplam 21 bin 462 kadının sağlık bilgilerini analiz etti. Katılımcıların 1953'ü hormon tedavisi kullanırken, 19 bin 509'u kullanmadı.Çalışmada yalnızca östrojen içeren hormon tedavisi değerlendirildi. Katılımcılar ortalama 71 yaşından itibaren yaklaşık üç ila beş yıl takip edildi. Hormon tedavisi kullanan kadınların tedaviye başlama yaşı ise ortalama 70'in üzerindeydi.Otopsilerde Alzheimer belirtileri daha az görüldüAraştırmanın dikkat çeken bölümlerinden birinde, yaşamını yitiren 2 bin 959 kadının beyni otopsiyle incelendi. Araştırmacılar Alzheimer ile bağlantılı üç önemli bulguya baktı: amiloid-beta plakları, tau yumakları ve hasarlı sinir hücreleriyle çevrili plaklar.Otopsi sonuçlarında hormon tedavisi kullanan kadınların beyinlerinde Alzheimer'la bağlantılı bulguların daha az görüldüğü belirlendi. Hormon tedavisi kullanan kadınların yüzde 18'inde Alzheimer'a ilişkin hiçbir bulguya rastlanmazken, tedavi kullanmayanlarda bu oran yüzde 10'da kaldı.Araştırmada Alzheimer'la bağlantılı üç bulgunun tamamının bir arada görülme oranı da hormon tedavisi kullananlarda yüzde 40, kullanmayanlarda ise yüzde 51 olarak belirlendi.Yaş, eğitim, genetik özellikler, ırk ve yüksek tansiyon gibi faktörler hesaba katıldığında, hormon tedavisi kullanımı otopside Alzheimer belirtilerinin görülme olasılığının yüzde 35 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.Demans tanısında yüzde 39'luk farkHayattayken yapılan testlerde de hormon tedavisi kullanan kadınlarda beyinde daha az amiloid birikimine işaret eden sonuçlar görüldü. Hormon tedavisi kullanımı ayrıca demans tanısı alma olasılığının yüzde 39 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.Stanford Medicine araştırmacısı Dr. Jennifer Bruno, sonuçların hormon tedavisinin demansı önlediğini kanıtlamadığını vurgulayarak, "Kadınlara beyin sağlıkları açısından bu tedavileri önerebilmemiz için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi.Araştırmacılar ayrıca çalışmadaki kadınların hormon tedavisini günümüzdeki uygulamalardan farklı yaşlarda ve koşullarda kullandığına dikkat çekti.
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amerikan nöroloji akademisi, beyin, hormon, östrojen, alzheimer, demans, yaşlılık
amerikan nöroloji akademisi, beyin, hormon, östrojen, alzheimer, demans, yaşlılık
Alzheimer araştırmasında dikkat çeken sonuç: Östrojen kullanan kadınlarda izler daha az görüldü
Stanford Medicine araştırmacılarının 21 binden fazla kadının verilerini incelediği çalışmada, ileri yaşlarda yalnızca östrojen içeren hormon tedavisi kullanan kadınlarda Alzheimer belirtilerinin ve demans tanısı olasılığının daha düşük olduğu görüldü.
Stanford Medicine'dan araştırmacıların yürüttüğü ve Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology'de yayımlanan çalışma, östrojen içeren hormon tedavisi ile beyin sağlığı arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu. Ancak çalışma, hormon tedavisinin demansı önlediğini göstermiyor.
Araştırmacılar, iki büyük veri grubunda yer alan toplam 21 bin 462 kadının sağlık bilgilerini analiz etti. Katılımcıların 1953'ü hormon tedavisi kullanırken, 19 bin 509'u kullanmadı.
Çalışmada yalnızca östrojen içeren hormon tedavisi değerlendirildi. Katılımcılar ortalama 71 yaşından itibaren yaklaşık üç ila beş yıl takip edildi. Hormon tedavisi kullanan kadınların tedaviye başlama yaşı ise ortalama 70'in üzerindeydi.
Otopsilerde Alzheimer belirtileri daha az görüldü
Araştırmanın dikkat çeken bölümlerinden birinde, yaşamını yitiren 2 bin 959 kadının beyni otopsiyle incelendi. Araştırmacılar Alzheimer ile bağlantılı üç önemli bulguya baktı: amiloid-beta plakları, tau yumakları ve hasarlı sinir hücreleriyle çevrili plaklar.
Otopsi sonuçlarında hormon tedavisi kullanan kadınların beyinlerinde Alzheimer'la bağlantılı bulguların daha az görüldüğü belirlendi. Hormon tedavisi kullanan kadınların yüzde 18'inde Alzheimer'a ilişkin hiçbir bulguya rastlanmazken, tedavi kullanmayanlarda bu oran yüzde 10'da kaldı.
Araştırmada Alzheimer'la bağlantılı üç bulgunun tamamının bir arada görülme oranı da hormon tedavisi kullananlarda yüzde 40, kullanmayanlarda ise yüzde 51 olarak belirlendi.
Yaş, eğitim, genetik özellikler, ırk ve yüksek tansiyon gibi faktörler hesaba katıldığında, hormon tedavisi kullanımı otopside Alzheimer belirtilerinin görülme olasılığının yüzde 35 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.
Demans tanısında yüzde 39'luk fark
Hayattayken yapılan testlerde de hormon tedavisi kullanan kadınlarda beyinde daha az amiloid birikimine işaret eden sonuçlar görüldü. Hormon tedavisi kullanımı ayrıca demans tanısı alma olasılığının yüzde 39 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.
Stanford Medicine araştırmacısı Dr. Jennifer Bruno, sonuçların hormon tedavisinin demansı önlediğini kanıtlamadığını vurgulayarak, "Kadınlara beyin sağlıkları açısından bu tedavileri önerebilmemiz için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi.
Araştırmacılar ayrıca çalışmadaki kadınların hormon tedavisini günümüzdeki uygulamalardan farklı yaşlarda ve koşullarda kullandığına dikkat çekti.