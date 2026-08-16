https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/bakan-ciftciden-alihan-kuris-aciklamasi-orgut-ust-yonetiminin-kullandigi-glooper-diye-bir-uygulama-1108042851.html
Bakan Çiftçi'den 'Alihan Kuriş' açıklaması: 'Örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var'
Bakan Çiftçi'den 'Alihan Kuriş' açıklaması: 'Örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var'
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, örgüt üst yönetiminin... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ve Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmayı takip etmek üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması hakkında konuştu.Bakan Çiftçi, operasyonun örgütün üst yönetimine yönelik gerçekleştirildiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/suleymancilar-suc-orgutune-darbe-kurisin-evinden-134-milyarlik-200-kilo-altin-cikti-1108038123.html
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alihan kuriş, mustafa çiftçi, süleymancılar, süleymancılar cemaati, süleymancılar, cemaat
Bakan Çiftçi'den 'Alihan Kuriş' açıklaması: 'Örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var'
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, örgüt üst yönetiminin 'Glooper' diye bir uygulama kullandığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ve Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmayı takip etmek üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması hakkında konuştu.
Bakan Çiftçi, operasyonun örgütün üst yönetimine yönelik gerçekleştirildiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:
Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum, gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro değerinde büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.