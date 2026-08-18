https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/abd-donanma-destroyeri-guney-cin-denizinde-gunlerce-elektriksiz-kaldi-1108079148.html

ABD donanma destroyeri Güney Çin Denizi'nde günlerce elektriksiz kaldı

ABD donanma destroyeri Güney Çin Denizi'nde günlerce elektriksiz kaldı

Sputnik Türkiye

ABD Donanmasına ait USS Benfold adlı güdümlü füze destroyerinin, geçen ay Güney Çin Denizi'nde yaşanan mühendislik arızası nedeniyle 4 gün boyunca elektriksiz... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T13:51+0300

2026-08-18T13:51+0300

2026-08-18T13:51+0300

dünya

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ABD Donanmasına ait güdümlü füze destroyeri USS Benfold, geçen ay Güney Çin Denizi'nde meydana gelen mühendislik arızası nedeniyle 4 gün boyunca elektrik olmadan görev yapmak zorunda kaldı.Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD donanmasına bağlı 7. Filonun Sözcüsü Komutan Matthew Comer, Güney Çin Denizi'nde konuşlu USS Benfold'a ilişkin açıklama yaptı. Comer, 24 Temmuz'da "jeneratörlerde meydana gelen mühendislik arızası" nedeniyle gemide elektriklerin tamamen kesildiğini belirtti.Yaklaşık 10 bin ton ağırlığındaki geminin elektrik kaybı nedeniyle kendi başına hareket etme kabiliyeti de etkilendi. Bunun yanı sıra geminin mutfak hizmetleri, tuvaletler, klima sistemleri ve içme suyu erişiminde sorunlar yaşandı.ABD 7. Filosu, olayda mürettebattan yaralanan olmadığını ve personelin arıza sırasında profesyonel şekilde hareket ettiğini açıkladı.USS Abraham Lincoln’da ruh sağlığı kriziUSS Benfold'daki arıza, ABD Donanmasının artan operasyonel yükünün tartışıldığı bir dönemde meydana geldi.ABD Donanması, İran'a yönelik operasyonlar ve dünyanın farklı bölgelerindeki görevleri nedeniyle son dönemde yoğun baskı altında bulunuyor. Özellikle Orta Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın uzun süre liman ziyareti yapmadan görevde kalması, personelin moral ve psikolojik durumu konusunda endişelere yol açmıştı.Güney Çin Denizi'nde temmuz sonlarında gündüz sıcaklıklarının yaklaşık 32 ila 37 derece arasında olduğu belirtilirken, eski ABD Donanması kaptanı Carl Schuster, 4 günlük elektrik kesintisinin mürettebat açısından oldukça stresli bir durum olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/abd-ucak-gemisi-uss-abraham-lincolnda-ruh-sagligi-krizi-1107966062.html

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