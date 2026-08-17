https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/yunanistanda-son-24-saate-41-yangin-kefalonya-adasinda-da-orman-yangini-cikti-1108062551.html
Yunanistan'da son 24 saate 41 yangın: Kefalonya Adası'nda da orman yangını çıktı
Yunanistan'da son 24 saate 41 yangın: Kefalonya Adası'nda da orman yangını çıktı
Sputnik Türkiye
Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki Kefalonya Adası’nda orman yangını çıktı. Salamina Adası’nda dün çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetmişti. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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Yunan basınındaki haberlere göre Kefalonya Adası’nın Pastra bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.Yangın söndürme çalışmaları için kara ekiplerinin yanı sıra 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de görevlendirildi.Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, son 24 saate 41 ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığı duyuruldu.Salamina Adası’nda dün çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/yunanistanda-helikopter-dustu-3-olu-1108061724.html
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yunanistan, orman yangını, yangın
yunanistan, orman yangını, yangın
Yunanistan'da son 24 saate 41 yangın: Kefalonya Adası'nda da orman yangını çıktı
21:10 17.08.2026 (güncellendi: 21:11 17.08.2026)
Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki Kefalonya Adası’nda orman yangını çıktı. Salamina Adası’nda dün çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Yunan basınındaki haberlere göre Kefalonya Adası’nın Pastra bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın söndürme çalışmaları için kara ekiplerinin yanı sıra 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de görevlendirildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, son 24 saate 41 ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığı duyuruldu.
Salamina Adası’nda dün çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetmişti.