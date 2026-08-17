https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/yunanistanda-helikopter-dustu-3-olu-1108061724.html
Yunanistan'da helikopter düştü: 3 ölü
Yunanistan'da helikopter düştü: 3 ölü
Sputnik Türkiye
Yunanistan’ın turistik Sifnos Adası’nda özel bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T20:16+0300
2026-08-17T20:16+0300
2026-08-17T20:16+0300
dünya
yunanistan
helikopter
helikopter kazası
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103076/48/1030764879_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_b31ca40c634e7aecd32f219308ace466.jpg
Sifnos’un Tholos bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle helikopter düştü. Kazanın ardından bölgede yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu helikopterde bulunan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/teksastaki-bir-ordu-ussunde-ah-64-apache-saldiri-helikopteri-dustu-1107963165.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103076/48/1030764879_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_6e1aba24f5a2ebaea6dfad503f760d7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yunanistan, helikopter, helikopter kazası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
yunanistan, helikopter, helikopter kazası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
Yunanistan'da helikopter düştü: 3 ölü
Yunanistan’ın turistik Sifnos Adası’nda özel bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Sifnos’un Tholos bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle helikopter düştü.
Kazanın ardından bölgede yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu helikopterde bulunan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.