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Teksas'taki bir ordu üssünde AH-64 Apache saldırı helikopteri düştü
Teksas'taki bir ordu üssünde AH-64 Apache saldırı helikopteri düştü
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Teksas'taki Salado kentinde AH-64 Apache tipi saldırı helikopterinin düşmesi üzerine bölgeye yerel ve askeri acil müdahale ekipleri ile kolluk kuvvetleri sevk... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T00:56+0300
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ABD'nin Teksas eyaletinde, Fort Hood Üssü'ne konuşlu bir AH-64 Apache saldırı helikopterinin kaza yaptığı bildirildi.Açıklamada, Fort Hood'da konuşlu helikopterin düşmesinin ardından yerel acil durum ekipleri, askeri müdahale ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin olay yerine müdahale ettiği belirtildi.Yetkililer, olayla ilgili müdahale çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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Teksas'taki bir ordu üssünde AH-64 Apache saldırı helikopteri düştü

00:56 13.08.2026
© AP Photo / Thanassis StavrakisApache helikopteri
Apache helikopteri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Teksas'taki Salado kentinde AH-64 Apache tipi saldırı helikopterinin düşmesi üzerine bölgeye yerel ve askeri acil müdahale ekipleri ile kolluk kuvvetleri sevk edildi.
ABD'nin Teksas eyaletinde, Fort Hood Üssü'ne konuşlu bir AH-64 Apache saldırı helikopterinin kaza yaptığı bildirildi.
Açıklamada, Fort Hood'da konuşlu helikopterin düşmesinin ardından yerel acil durum ekipleri, askeri müdahale ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin olay yerine müdahale ettiği belirtildi.
Yetkililer, olayla ilgili müdahale çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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