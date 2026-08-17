https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/yol-verme-kavgasinda-araca-ates-actilar-11-yasindaki-kiz-cocugu-ve-babasi-yaralandi-1108060215.html

Yol verme kavgasında araca ateş açtılar: 11 yaşındaki kız çocuğu ve babası yaralandı

Yol verme kavgasında araca ateş açtılar: 11 yaşındaki kız çocuğu ve babası yaralandı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından seyir halindeki araca av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda baba ve kızı yaralandı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T17:59+0300

2026-08-17T17:59+0300

2026-08-17T17:59+0300

türki̇ye

şanlıurfa

silahlı saldırı

trafik

yol verme kavgası

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Şanlıurfa Siverek'te yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edildi. Olayda 11 yaşındaki İrem Su Sevincek ve babası Mehmet Ali Sevincek yaralandı. Kaçan bir kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor. Av tüfeğiyle ateş ettilerMehmet Ali Sevincek (40), 63 ADP 423 plakalı otomobiliyle giderken Yücelen Mahallesi'nde yol verme nedeniyle 63 AGS 295 plakalı araçtakilerle tartıştı. Bir süre sonra söz konusu araçtan Sevincek'in otomobiline av tüfeğiyle ateş edildi.Açılan ateş sonucu sürücü Mehmet Ali Sevincek ile kızı İrem Su Sevincek (11) yaralandı.İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli aracı tespit etti.Araçta bulunan İ.C. gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/feci-kazada-hayatini-kaybeden-3-cocugun-kardes-oldugu-ortaya-cikti-kamyon-soforu-gormedim-diyerek-1108050267.html

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şanlıurfa, silahlı saldırı, trafik, yol verme kavgası