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Yol verme kavgasında araca ateş açtılar: 11 yaşındaki kız çocuğu ve babası yaralandı
Yol verme kavgasında araca ateş açtılar: 11 yaşındaki kız çocuğu ve babası yaralandı
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Şanlıurfa'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından seyir halindeki araca av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda baba ve kızı yaralandı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T17:59+0300
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türki̇ye
şanlıurfa
silahlı saldırı
trafik
yol verme kavgası
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Şanlıurfa Siverek'te yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edildi. Olayda 11 yaşındaki İrem Su Sevincek ve babası Mehmet Ali Sevincek yaralandı. Kaçan bir kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor. Av tüfeğiyle ateş ettilerMehmet Ali Sevincek (40), 63 ADP 423 plakalı otomobiliyle giderken Yücelen Mahallesi'nde yol verme nedeniyle 63 AGS 295 plakalı araçtakilerle tartıştı. Bir süre sonra söz konusu araçtan Sevincek'in otomobiline av tüfeğiyle ateş edildi.Açılan ateş sonucu sürücü Mehmet Ali Sevincek ile kızı İrem Su Sevincek (11) yaralandı.İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli aracı tespit etti.Araçta bulunan İ.C. gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/feci-kazada-hayatini-kaybeden-3-cocugun-kardes-oldugu-ortaya-cikti-kamyon-soforu-gormedim-diyerek-1108050267.html
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şanlıurfa, silahlı saldırı, trafik, yol verme kavgası
şanlıurfa, silahlı saldırı, trafik, yol verme kavgası

Yol verme kavgasında araca ateş açtılar: 11 yaşındaki kız çocuğu ve babası yaralandı

17:59 17.08.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA
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Şanlıurfa'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından seyir halindeki araca av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda baba ve kızı yaralandı.
Şanlıurfa Siverek'te yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edildi. Olayda 11 yaşındaki İrem Su Sevincek ve babası Mehmet Ali Sevincek yaralandı. Kaçan bir kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor.

Av tüfeğiyle ateş ettiler

Mehmet Ali Sevincek (40), 63 ADP 423 plakalı otomobiliyle giderken Yücelen Mahallesi'nde yol verme nedeniyle 63 AGS 295 plakalı araçtakilerle tartıştı. Bir süre sonra söz konusu araçtan Sevincek'in otomobiline av tüfeğiyle ateş edildi.
Açılan ateş sonucu sürücü Mehmet Ali Sevincek ile kızı İrem Su Sevincek (11) yaralandı.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli aracı tespit etti.
Araçta bulunan İ.C. gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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