https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/feci-kazada-hayatini-kaybeden-3-cocugun-kardes-oldugu-ortaya-cikti-kamyon-soforu-gormedim-diyerek-1108050267.html

Feci kazada hayatını kaybeden 3 çocuğun kardeş olduğu ortaya çıktı: Kamyon şoförü 'görmedim' diyerek kendini savundu

Feci kazada hayatını kaybeden 3 çocuğun kardeş olduğu ortaya çıktı: Kamyon şoförü 'görmedim' diyerek kendini savundu

Sputnik Türkiye

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 3 çocuğun kardeş olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise kendisini 'görmedim'... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T11:12+0300

2026-08-17T11:12+0300

2026-08-17T11:12+0300

türki̇ye

sarıyer

trafik kazası

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İstanbul Sarıyer'de meydana gelen kazada, içerisinde 8 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, nakliye kamyonuyla çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden Yusuf İçen (4), Mehmet Ali İçen (11) ve Ecrin İçen (13)'in kardeş olduğu belirlendi. Yaralananların tedavisinin sürdüğü belirtilirken gözaltına alınan kamyon şoförü Emrullah A.’nın, jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım” dediği öğrenildi. Nakliye kamyonuyla çarpıştılarFeci kaza, dün Sarıyer Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen Emrullah A. yönetimindeki 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonuyla içerisinde 8 kişinin bulunduğu 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, içerisinde bulunanlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.3 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba ağır yaralandıSağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araçta bulunan Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 3 kardeşin annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan diğer yolcular da hastaneye kaldırıldı. Frene bastım ama duramadımSabah'ın haberine göre, kazanın ardından kamyon şoförü Emrullah A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emrullah A.'nın jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kamyon şoförü adliyeye sevk edildi.

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