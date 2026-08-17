https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/yks-yerlestirme-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1108052914.html
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T13:03+0300
2026-08-17T13:03+0300
2026-08-17T13:04+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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YKS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı için geri sayım başladı. Milyonlarca gencin beklediği YKS tercih sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. 10 Ağustos'ta sona eren YKS tercih başvurularının ardından üniversite adaylarının tüm dikkati ÖSYM'nin yapacağı duyurulara çevrildi. Toplam 805 bin 747 kontenjan için yapılan YKS tercih başvurusunun ardından, değerlendirme süreci ÖSYM tarafından başladı. Adaylar aldıkları puana göre yerleştirme sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile görüntüleyebilecekler. Peki, 2026 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? YKS tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?2026 YKS yerleştirme sonuçlarıTercih döneminin 10 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ardından ÖSYM, yerleştirme değerlendirme sürecini başlattı. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu çerçevede YKS tercih sonuçlarının en geç 21 Ağustos tarihinde açıklanacağı söylenebilir.Tercih dönemi bitmiştiÖSYM'nin resmi takvimine göre, 2026-YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapabildi. Süreç, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/yks-tercih-maratonunda-son-saatler-sistem-2359da-kapaniyor-1107883846.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
13:03 17.08.2026 (güncellendi: 13:04 17.08.2026)
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?
YKS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı için geri sayım başladı.
Milyonlarca gencin beklediği YKS tercih sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. 10 Ağustos'ta sona eren YKS tercih başvurularının ardından üniversite adaylarının tüm dikkati ÖSYM'nin yapacağı duyurulara çevrildi.
Toplam 805 bin 747 kontenjan için yapılan YKS tercih başvurusunun ardından, değerlendirme süreci ÖSYM tarafından başladı. Adaylar aldıkları puana göre yerleştirme sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile görüntüleyebilecekler. Peki, 2026 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? YKS tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?
2026 YKS yerleştirme sonuçları
Tercih döneminin 10 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ardından ÖSYM, yerleştirme değerlendirme sürecini başlattı. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu çerçevede YKS tercih sonuçlarının en geç 21 Ağustos tarihinde açıklanacağı söylenebilir.
ÖSYM'nin resmi takvimine göre, 2026-YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapabildi. Süreç, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.