https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/yks-tercih-maratonunda-son-saatler-sistem-2359da-kapaniyor-1107883846.html

YKS tercih maratonunda son saatler: Sistem 23.59'da kapanıyor

YKS tercih maratonunda son saatler: Sistem 23.59'da kapanıyor

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci bugün saat 23.59 itibarıyla sona eriyor. Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için tercihlerini... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T07:34+0300

2026-08-10T07:34+0300

2026-08-10T07:34+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

türkiye

tercih

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tercih süreci

2026 yks tercih kılavuzu

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Adaylar, geleceklerini şekillendirecek YKS tercih işlemlerini bugün saat 23.59’a kadar T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ya da resmi mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak tamamlayabilecek. Saat 23.59'u gösterdiğinde tercih sistemi tamamen erişime kapatılacak; yeni liste girişi veya mevcut tercihlerde güncelleme yapılması mümkün olmayacak.Son saatlerde internet ve sistem altyapısında yaşanabilecek olası kilitlenmeleri hatırlatan uzmanlar, adayların tercihlerini son dakikalara bırakmadan onaylamaları gerektiğinin altını çiziyor.24 tercih hakkı ve özel koşullar uyarısıGeleceklerini belirleyecek adayların en fazla 24 tercih yapma hakkı bulunuyor. Tercih listesi sisteme kaydedilmeden önce program kodları, kontenjanlar ve başarı sırası şartlarının son kez dikkatle gözden geçirilmesi kritik önem taşıyor.Adayların ayrıca hedefledikleri bölümlerin özel koşulları, eğitim ücretleri, burs imkânları, hazırlık sınıfı zorunluluğu ve eğitim dili gibi kılavuzda yer alan kritik detayları incelemeleri gerekiyor.Üniversite kayıt tarihleri ve ek yerleştirme detayıYKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar için üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. E-Devlet üzerinden yapılacak elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos günlerinde tamamlanabilecek.Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir programa yerleşmeye hak kazanan adaylar, kayıt yaptırmasalar dahi YKS ek yerleştirme sürecine başvuru yapamayacak.

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