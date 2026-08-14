https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/ankarada-toplu-ulasim-ucretlerine-zam-1108016546.html

Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine zam

Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine zam

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Zamlı tarife, 23 Ağustos 2026 Pazar günü uygulanmaya... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T17:43+0300

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Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14.30 oranında zam yapıldı.Yeni tarifeyle tam bilet ücreti 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17.50 liradan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya çıkarıldı.Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonmanının ücreti de 650 lira olarak belirlendi. Yeni tarife, 23 Ağustos 2026 itibarıyla uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/akaryakita-cifte-zam-geldi-benzin-ve-motorin-fiyati-ne-oldu-1107997732.html

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