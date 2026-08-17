https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/mit-gorevlisi-gibi-davranip-dolandirdilar-3-supheli-tutuklandi-1108061605.html
MİT görevlisi gibi davranıp dolandırdılar: 3 şüpheli tutuklandı
MİT görevlisi gibi davranıp dolandırdılar: 3 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
MİT görevlisi gibi davranarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T19:44+0300
2026-08-17T19:44+0300
2026-08-17T19:44+0300
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nitelikli dolandırıcılık
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İstanbul ve Ankara’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli sorunları çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/bakan-akin-gurlekin-adini-kullandilar-sahte-mitcilerden-davanizi-cozeriz-dolandiriciligi-1107998127.html
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i̇stanbul, ankara, mi̇t, polis, polis baskını, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, dolandırmak
i̇stanbul, ankara, mi̇t, polis, polis baskını, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, dolandırmak
MİT görevlisi gibi davranıp dolandırdılar: 3 şüpheli tutuklandı
MİT görevlisi gibi davranarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul ve Ankara’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli sorunları çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.