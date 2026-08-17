https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/mit-gorevlisi-gibi-davranip-dolandirdilar-3-supheli-tutuklandi-1108061605.html

MİT görevlisi gibi davranıp dolandırdılar: 3 şüpheli tutuklandı

MİT görevlisi gibi davranıp dolandırdılar: 3 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

MİT görevlisi gibi davranarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T19:44+0300

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nitelikli dolandırıcılık

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İstanbul ve Ankara’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli sorunları çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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i̇stanbul

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i̇stanbul, ankara, mi̇t, polis, polis baskını, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, dolandırmak