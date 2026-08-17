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MİT görevlisi gibi davranıp dolandırdılar: 3 şüpheli tutuklandı
MİT görevlisi gibi davranıp dolandırdılar: 3 şüpheli tutuklandı
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MİT görevlisi gibi davranarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul ve Ankara’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli sorunları çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/bakan-akin-gurlekin-adini-kullandilar-sahte-mitcilerden-davanizi-cozeriz-dolandiriciligi-1107998127.html
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i̇stanbul, ankara, mi̇t, polis, polis baskını, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, dolandırmak
i̇stanbul, ankara, mi̇t, polis, polis baskını, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, dolandırmak

MİT görevlisi gibi davranıp dolandırdılar: 3 şüpheli tutuklandı

19:44 17.08.2026
© AAUyuşturucu tutuklama
Uyuşturucu tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA
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MİT görevlisi gibi davranarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul ve Ankara’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli sorunları çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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Akın Gürlek'in adını kullandılar: Sahte MİT'çilerden 'Davanızı çözeriz' dolandırıcılığı
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