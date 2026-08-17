https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/uzman-cavus-itfaiye-aracinin-kaymasi-sonucu-hayatini-kaybetmisti-3-itfaiye-eri-hakkinda-karar-1108059334.html

Uzman çavuş itfaiye aracının kayması sonucu hayatını kaybetmişti: 3 itfaiye eri hakkında karar

Uzman çavuş itfaiye aracının kayması sonucu hayatını kaybetmişti: 3 itfaiye eri hakkında karar

Sputnik Türkiye

Hakkari’nin Derecik ilçesinde, itfaiye aracının merdiven ucundaki sepet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden uzman çavuş Kasım Yurt’un ölümüne... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T17:34+0300

2026-08-17T17:34+0300

2026-08-17T17:34+0300

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Merkez Mahallesi’nde evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, konutuna girebilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Yurt, itfaiye aracının merdiveninin ucunda bulunan sepet ile duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, uzman çavuşun yaşamını yitirdiği belirlendi.Olayın ardından Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında itfaiyede görevli 3 personel gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/itfaiye-aracinin-sepetiyle-duvar-arasinda-sikisan-uzman-cavus-yasamini-yitirdi-1108035239.html

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