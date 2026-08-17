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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/uzman-cavus-itfaiye-aracinin-kaymasi-sonucu-hayatini-kaybetmisti-3-itfaiye-eri-hakkinda-karar-1108059334.html
Uzman çavuş itfaiye aracının kayması sonucu hayatını kaybetmişti: 3 itfaiye eri hakkında karar
Uzman çavuş itfaiye aracının kayması sonucu hayatını kaybetmişti: 3 itfaiye eri hakkında karar
Sputnik Türkiye
Hakkari’nin Derecik ilçesinde, itfaiye aracının merdiven ucundaki sepet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden uzman çavuş Kasım Yurt’un ölümüne... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T17:34+0300
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Merkez Mahallesi’nde evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, konutuna girebilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Yurt, itfaiye aracının merdiveninin ucunda bulunan sepet ile duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, uzman çavuşun yaşamını yitirdiği belirlendi.Olayın ardından Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında itfaiyede görevli 3 personel gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/itfaiye-aracinin-sepetiyle-duvar-arasinda-sikisan-uzman-cavus-yasamini-yitirdi-1108035239.html
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hakkari, hakkari i̇l emniyet müdürlüğü, hakkari belediyesi, hakkari cumhuriyet başsavcılığı, hakkari valiliği, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
hakkari, hakkari i̇l emniyet müdürlüğü, hakkari belediyesi, hakkari cumhuriyet başsavcılığı, hakkari valiliği, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri

Uzman çavuş itfaiye aracının kayması sonucu hayatını kaybetmişti: 3 itfaiye eri hakkında karar

17:34 17.08.2026
© AA / Mesut KazakDerecik Devlet Hastanesi
Derecik Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Mesut Kazak
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Hakkari’nin Derecik ilçesinde, itfaiye aracının merdiven ucundaki sepet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden uzman çavuş Kasım Yurt’un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 itfaiye personeli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Mahallesi’nde evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, konutuna girebilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Yurt, itfaiye aracının merdiveninin ucunda bulunan sepet ile duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, uzman çavuşun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayın ardından Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında itfaiyede görevli 3 personel gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul İtfaiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
TÜRKİYE
İtfaiye aracının sepetiyle duvar arasında sıkışan uzman çavuş yaşamını yitirdi
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