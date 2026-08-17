https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/uzman-cavus-itfaiye-aracinin-kaymasi-sonucu-hayatini-kaybetmisti-3-itfaiye-eri-hakkinda-karar-1108059334.html
Uzman çavuş itfaiye aracının kayması sonucu hayatını kaybetmişti: 3 itfaiye eri hakkında karar
Uzman çavuş itfaiye aracının kayması sonucu hayatını kaybetmişti: 3 itfaiye eri hakkında karar
Sputnik Türkiye
Hakkari’nin Derecik ilçesinde, itfaiye aracının merdiven ucundaki sepet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden uzman çavuş Kasım Yurt’un ölümüne... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T17:34+0300
2026-08-17T17:34+0300
2026-08-17T17:34+0300
türki̇ye
hakkari
hakkari i̇l emniyet müdürlüğü
hakkari belediyesi
hakkari cumhuriyet başsavcılığı
hakkari valiliği
i̇tfaiye
i̇tfaiye ekipleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108059000_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_056bd0fe0359f62f0bb9921c0a79c80a.jpg
Merkez Mahallesi’nde evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, konutuna girebilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Yurt, itfaiye aracının merdiveninin ucunda bulunan sepet ile duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, uzman çavuşun yaşamını yitirdiği belirlendi.Olayın ardından Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında itfaiyede görevli 3 personel gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/itfaiye-aracinin-sepetiyle-duvar-arasinda-sikisan-uzman-cavus-yasamini-yitirdi-1108035239.html
türki̇ye
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108059000_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_b0cdb19a979f08c0ac56f0356a9659ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakkari, hakkari i̇l emniyet müdürlüğü, hakkari belediyesi, hakkari cumhuriyet başsavcılığı, hakkari valiliği, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
hakkari, hakkari i̇l emniyet müdürlüğü, hakkari belediyesi, hakkari cumhuriyet başsavcılığı, hakkari valiliği, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
Uzman çavuş itfaiye aracının kayması sonucu hayatını kaybetmişti: 3 itfaiye eri hakkında karar
Hakkari’nin Derecik ilçesinde, itfaiye aracının merdiven ucundaki sepet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden uzman çavuş Kasım Yurt’un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 itfaiye personeli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Mahallesi’nde evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, konutuna girebilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Yurt, itfaiye aracının merdiveninin ucunda bulunan sepet ile duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, uzman çavuşun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayın ardından Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında itfaiyede görevli 3 personel gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.