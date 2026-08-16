https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/itfaiye-aracinin-sepetiyle-duvar-arasinda-sikisan-uzman-cavus-yasamini-yitirdi-1108035239.html
İtfaiye aracının sepetiyle duvar arasında sıkışan uzman çavuş yaşamını yitirdi
İtfaiye aracının sepetiyle duvar arasında sıkışan uzman çavuş yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Derecik ilçesinde anahtarını unuttuğu evine girebilmek için itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş, aracın kayması... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T11:20+0300
2026-08-16T11:20+0300
2026-08-16T11:20+0300
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i̇tfaiye ekipleri
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Evinin anahtarını unutan Kasım Yurt, Merkez Mahallesi'nde bulunan 5. kattaki dairesine girebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yurt, itfaiye aracının merdiveninin ucundaki sepetle balkona ulaşmaya çalıştı. Merdivenin balkona ulaşamaması üzerine Yurt, vazgeçip aşağı inmek istedi. Bu sırada itfaiye aracı henüz belirlenemeyen nedenle kaydı.Duvar ile sepet arasında sıkışarak ağır yaralanan Yurt, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yurt, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Derecik Kaymakamı İbrahim Yazıcı, hastaneye giderek Yurt'un yakınlarıyla görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/masterchef-sampiyonu-eren-kasikcinin-ani-olum-nedeni-belli-oldu-1108035116.html
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i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, i̇tfaiyeci
i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, i̇tfaiyeci
İtfaiye aracının sepetiyle duvar arasında sıkışan uzman çavuş yaşamını yitirdi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde anahtarını unuttuğu evine girebilmek için itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş, aracın kayması sonucu duvar ile merdiveninin sepeti arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Evinin anahtarını unutan Kasım Yurt, Merkez Mahallesi'nde bulunan 5. kattaki dairesine girebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yurt
, itfaiye aracının merdiveninin ucundaki sepetle balkona ulaşmaya çalıştı. Merdivenin balkona ulaşamaması üzerine Yurt, vazgeçip aşağı inmek istedi. Bu sırada itfaiye aracı henüz belirlenemeyen nedenle kaydı.
Duvar ile sepet arasında sıkışarak ağır yaralanan Yurt, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yurt, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Derecik Kaymakamı İbrahim Yazıcı, hastaneye giderek Yurt'un yakınlarıyla görüştü.