https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/unlu-sarkici-tarik-mengucun-saglik-durumuyla-ilgili-son-gelisme-aglayarak-paylasti-1108057713.html

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün sağlık durumuyla ilgili son gelişme: Ağlayarak paylaştı

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün sağlık durumuyla ilgili son gelişme: Ağlayarak paylaştı

Sputnik Türkiye

Bağırsağında kitle çıkan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, patoloji sonuçlarını paylaştı. Ünlü isim sonuçların temiz çıktığını gözyaşlarıyla duyurdu. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T16:52+0300

2026-08-17T16:52+0300

2026-08-17T16:52+0300

sağlik

tarık mengüç

kanser

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve bağırsağında kitle tespit edilen ünlü şarkıcı Tarık Mengüç pataloji sonuçlarının temiz çıktığını gözyaşlarıyla duyurdu. Hayatımızın en zor günlerinden biriydi diye duyurmuşlardı2004'te çıkardığı 'Şakşuka' şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, sevenlerini endişelendirmişti. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki şarkıcının bağırsağında kitle tespit edilmişti. Eşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Funda Mengüç, "Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak. İnsan böyle anlarda ne yapacağını şaşırıyor, sadece donup kalıyor. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda 'temiz' haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla" demişti.Tarık Mengüç'ün patoloji sonuçları belli oldu. Funda Mengüç, "Şükürler olsun raporumuz temiz çıktı. Hiç kanser hücresi yok" derken, ünlü şarkıcı da sevinç gözyaşlarına boğularak, "Allah'ım sana şükürler olsun" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/tarik-menguc-hastaneye-yatirildi-saglik-durumuyla-ilgili-esinden-aciklama-1108012857.html

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tarık mengüç, kanser