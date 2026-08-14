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Tarık Mengüç hastaneye yatırıldı: Sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama
Tarık Mengüç hastaneye yatırıldı: Sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama
Sputnik Türkiye
Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı. Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili eşi Funda Mengüç'ten açıklama geldi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T15:14+0300
2026-08-14T15:14+0300
2026-08-14T15:14+0300
yaşam
hastane
tarık mengüç
sağlık
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2004'te çıkardığı 'Şakşuka' şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, sevenlerini endişelendirdi. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki şarkıcının bağırsağında kitle tespit edildi.'Hayatımızın en zor günlerinden biriydi'Eşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Funda Mengüç, şu ifadeleri kullandı:
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hastane, tarık mengüç, sağlık
hastane, tarık mengüç, sağlık
Tarık Mengüç hastaneye yatırıldı: Sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama
Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı. Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili eşi Funda Mengüç'ten açıklama geldi.
2004'te çıkardığı 'Şakşuka' şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, sevenlerini endişelendirdi. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki şarkıcının bağırsağında kitle tespit edildi.
'Hayatımızın en zor günlerinden biriydi'
Eşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Funda Mengüç, şu ifadeleri kullandı:
Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak... İnsan böyle anlarda ne yapacağını şaşırıyor, sadece donup kalıyor. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda "temiz" haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla.