https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/uefa-sampiyonlar-liginde-play-off-turu-ilk-maclari-yarin-baslayacak-1108049053.html
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T10:49+0300
2026-08-17T10:49+0300
2026-08-17T10:49+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk edecek.Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:Yarın:Fenerbahçe - Olimpik Lyon (Fransa)Levski Sofya (Bulgaristan) - AEK (Yunanistan)Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viking (Norveç)19 Ağustos Çarşamba:Celtic (İskoçya) - LASK (Avusturya)Slovan Bratislava (Slovakya) - Celje (Slovenya)Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Sabah (Azerbaycan)NEC Nijmegen (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)
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uefa şampiyonlar ligi, lyon, haberler
uefa şampiyonlar ligi, lyon, haberler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk edecek.
Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
Fenerbahçe - Olimpik Lyon (Fransa)
Levski Sofya (Bulgaristan) - AEK (Yunanistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viking (Norveç)
Celtic (İskoçya) - LASK (Avusturya)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Celje (Slovenya)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Sabah (Azerbaycan)
NEC Nijmegen (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)