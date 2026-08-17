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Türksat uydu geçişi sonrası servisler bin TL i̇stiyor
Türksat uydu geçişi sonrası servisler bin TL i̇stiyor
Sputnik Türkiye
Türksat 3A uydusunun ömrünü tamamlayarak kapanması ve yayınların 4A'ya taşınması ekranları kararttı. Kanalları bulamayanlar teknik servislere akın ederken... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T07:15+0300
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Türkiye'nin televizyon ve radyo yayıncılığında kritik bir dönemeç geride kaldı. 18 yıllık Türksat 3A uydusu teknolojik ömrünü tamamlayarak devreden çıkarken, toplam 573 TV ve 215 radyo kanalı yeni nesil uydulara taşındı. Bu büyük uydu geçişi operasyonu, otomatik arama yapamayan milyonlarca evde televizyon ekranlarının kararmasına yol açtı.Yayınları yeniden almakta zorlanan, özellikle teknolojiyle mesafeli veya yaşlı vatandaşlar çareyi televizyon servislerini aramakta buldu. Ancak bu durum, bazı teknik servisler için yeni ve kazançlı bir pazar kapısı araladı.İstanbul’da frekans ayarı 1.000 TL'yi bulduYaşanan kesintinin ardından İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki birçok teknoloji servisi, evlere giderek gerçekleştirilen basit bir frekans ayarı için 1.000 TL'ye varan ücretler talep etmeye başladı. Büyükşehirlerin dışındaki illerde ise bu rakamların 500 ile 750 TL arasında değiştiği belirtiliyor.Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bu geçiş süreci, dakikalar süren küçük bir ayarın kısa süre içinde devasa bir sektörel hareketliliğe dönüşmesine neden oldu. Uzmanlar, kullanıcıların uydu alıcılarının "şebeke arama" veya "otomatik güncelleme" özelliklerini kullanarak bu ücreti ödemeden kanalları güncelleyebileceğini hatırlatıyor.Yeni nesil yayıncılık ve alınması gereken tedbirlerTürksat 4A altyapısına geçişle birlikte yayın kalitesi ve kapasitesi artarken, kullanıcıların cihaz uyumluluğu ve frekans güncellemeleri konusunda dikkatli olması gerekiyor. 18 yıllık emektar Türksat uydusunun tarihe karışmasıyla birlikte televizyon izleyicileri için yeni bir dijital dönem resmen başlamış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/altin-fiyatlari-kritik-esikte-4-bin-400-dolar-siniri-zorlaniyor-1108045347.html
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türksat, i̇stanbul, türkiye, haberler, tl
türksat, i̇stanbul, türkiye, haberler, tl

Türksat uydu geçişi sonrası servisler bin TL i̇stiyor

07:15 17.08.2026 (güncellendi: 07:16 17.08.2026)
© AA / ArşivTürksat televizyon kanalları
Türksat televizyon kanalları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Arşiv
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Türksat 3A uydusunun ömrünü tamamlayarak kapanması ve yayınların 4A'ya taşınması ekranları kararttı. Kanalları bulamayanlar teknik servislere akın ederken, İstanbul'da basit bir frekans ayarı için talep edilen 1.000 TL'lik ücret dikkat çekti.
Türkiye'nin televizyon ve radyo yayıncılığında kritik bir dönemeç geride kaldı. 18 yıllık Türksat 3A uydusu teknolojik ömrünü tamamlayarak devreden çıkarken, toplam 573 TV ve 215 radyo kanalı yeni nesil uydulara taşındı. Bu büyük uydu geçişi operasyonu, otomatik arama yapamayan milyonlarca evde televizyon ekranlarının kararmasına yol açtı.
Yayınları yeniden almakta zorlanan, özellikle teknolojiyle mesafeli veya yaşlı vatandaşlar çareyi televizyon servislerini aramakta buldu. Ancak bu durum, bazı teknik servisler için yeni ve kazançlı bir pazar kapısı araladı.

İstanbul’da frekans ayarı 1.000 TL'yi buldu

Yaşanan kesintinin ardından İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki birçok teknoloji servisi, evlere giderek gerçekleştirilen basit bir frekans ayarı için 1.000 TL'ye varan ücretler talep etmeye başladı. Büyükşehirlerin dışındaki illerde ise bu rakamların 500 ile 750 TL arasında değiştiği belirtiliyor.
Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bu geçiş süreci, dakikalar süren küçük bir ayarın kısa süre içinde devasa bir sektörel hareketliliğe dönüşmesine neden oldu. Uzmanlar, kullanıcıların uydu alıcılarının "şebeke arama" veya "otomatik güncelleme" özelliklerini kullanarak bu ücreti ödemeden kanalları güncelleyebileceğini hatırlatıyor.

Yeni nesil yayıncılık ve alınması gereken tedbirler

Türksat 4A altyapısına geçişle birlikte yayın kalitesi ve kapasitesi artarken, kullanıcıların cihaz uyumluluğu ve frekans güncellemeleri konusunda dikkatli olması gerekiyor. 18 yıllık emektar Türksat uydusunun tarihe karışmasıyla birlikte televizyon izleyicileri için yeni bir dijital dönem resmen başlamış oldu.
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