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Altın fiyatları kritik eşikte: 4 bin 400 dolar sınırı zorlanıyor
Altın fiyatları kritik eşikte: 4 bin 400 dolar sınırı zorlanıyor
Sputnik Türkiye
ABD'de zayıflayan ekonomik veriler ve azalan Fed faiz beklentisiyle yükselişe geçen ons altın, haftaya 4 bin 400 dolar sınırında başladı. Yatırımcıların gözü... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T07:11+0300
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Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni haftaya güçlü bir alım dalgasıyla girdi. ABD ekonomisinden gelen zayıf makroekonomik veriler ve borsa yatırım fonlarına (ETF) geri dönen güçlü kurumsal talep, ons altın fiyatını Asya seansında 4.395 dolar bandına kadar taşıdı. Yurt içinde ise hem ons fiyatındaki yükseliş hem de döviz kurunun etkisiyle gram altın 6 bin 700 lira seviyesinin üzerindeki güçlü duruşunu sürdürüyor.ABD verileri Fed'in faiz senaryosunu değiştirdiTemmuz ayında ABD perakende satışlarının yüzde 0,6 gerilemesi ve yıllık enflasyonun yüzde 3,4 seviyesinde kalarak sürpriz üretmemesi, Amerikan Merkez Bankası (Fed) üzerindeki faiz artırım baskısını hafifletti. Para piyasalarında Fed'in Eylül ayında faiz artırma olasılığı yüzde 33,1 seviyesine kadar geriledi. Faiz beklentilerindeki bu geri çekilme, getirisi olmayan altını yatırımcılar için yeniden cazip hale getirdi.Hürmüz gerilimi ve ETF talebi piyasayı şekillendiriyorOrtadoğu'da ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlik güvenli liman talebini canlı tutarken, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden tetikleme riski iki yönlü bir fiyatlama yaratıyor. Diğer taraftan, Temmuz ayında küresel fiziki altın ETF fonlarına net 3 milyar dolarlık giriş gerçekleşmesi, yükselişin geniş tabanlı bir kurumsal taleple desteklendiğini ortaya koyuyor.Ons ve gram altında takip edilecek kritik seviyelerTeknik analiz tarafında analistler, 4.400 dolar psikolojik eşiğinin aşılması durumunda ilk güçlü satış bölgesinin 4.480 dolar direnci olacağını belirtiyor. Olası kâr satışlarında ise aşağıda ilk olarak 4.385 dolar desteği, satışların derinleşmesi durumunda ise 4.195 dolar seviyesi ana risk bölgeleri olarak izleniyor. Türkiye'deki yatırımcılar için gram altında hem ons hareketinin hem de dolar/TL kurunun yönü belirleyici olmaya devam edecek.
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abd, asya, i̇ran, fed, abd

Altın fiyatları kritik eşikte: 4 bin 400 dolar sınırı zorlanıyor

07:11 17.08.2026
© AA / Lokale Politie DendermondeBelçika'da tadilattaki binanın duvarında yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu
Belçika'da tadilattaki binanın duvarında yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Lokale Politie Dendermonde
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ABD'de zayıflayan ekonomik veriler ve azalan Fed faiz beklentisiyle yükselişe geçen ons altın, haftaya 4 bin 400 dolar sınırında başladı. Yatırımcıların gözü kritik direnç seviyelerinde.
Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni haftaya güçlü bir alım dalgasıyla girdi. ABD ekonomisinden gelen zayıf makroekonomik veriler ve borsa yatırım fonlarına (ETF) geri dönen güçlü kurumsal talep, ons altın fiyatını Asya seansında 4.395 dolar bandına kadar taşıdı. Yurt içinde ise hem ons fiyatındaki yükseliş hem de döviz kurunun etkisiyle gram altın 6 bin 700 lira seviyesinin üzerindeki güçlü duruşunu sürdürüyor.

ABD verileri Fed'in faiz senaryosunu değiştirdi

Temmuz ayında ABD perakende satışlarının yüzde 0,6 gerilemesi ve yıllık enflasyonun yüzde 3,4 seviyesinde kalarak sürpriz üretmemesi, Amerikan Merkez Bankası (Fed) üzerindeki faiz artırım baskısını hafifletti. Para piyasalarında Fed'in Eylül ayında faiz artırma olasılığı yüzde 33,1 seviyesine kadar geriledi. Faiz beklentilerindeki bu geri çekilme, getirisi olmayan altını yatırımcılar için yeniden cazip hale getirdi.

Hürmüz gerilimi ve ETF talebi piyasayı şekillendiriyor

Ortadoğu'da ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlik güvenli liman talebini canlı tutarken, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden tetikleme riski iki yönlü bir fiyatlama yaratıyor. Diğer taraftan, Temmuz ayında küresel fiziki altın ETF fonlarına net 3 milyar dolarlık giriş gerçekleşmesi, yükselişin geniş tabanlı bir kurumsal taleple desteklendiğini ortaya koyuyor.

Ons ve gram altında takip edilecek kritik seviyeler

Teknik analiz tarafında analistler, 4.400 dolar psikolojik eşiğinin aşılması durumunda ilk güçlü satış bölgesinin 4.480 dolar direnci olacağını belirtiyor. Olası kâr satışlarında ise aşağıda ilk olarak 4.385 dolar desteği, satışların derinleşmesi durumunda ise 4.195 dolar seviyesi ana risk bölgeleri olarak izleniyor. Türkiye'deki yatırımcılar için gram altında hem ons hareketinin hem de dolar/TL kurunun yönü belirleyici olmaya devam edecek.
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