‘Türkiye terör nedeniyle 42 yılını ve 2,3 trilyon dolarını kaybetti’

“1984’te başlayan terör ve silahlı eylem sürecinden bugüne kadar Türkiye’nin ekonomik kayıpları 2 trilyon 300 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 511 milyar doları milli gelir, 210 milyar doları ihracat, 123 milyar doları ise vergi geliri kaybından kaynaklanıyor. Terörle mücadeleye kaynak sağlamak amacıyla Hazine tarafından yapılan ek borçlanmaların yükü de 520 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Ancak parasal kayıpların yanı sıra görünmeyen kayıpları da gündeme getirmek gerekir. Türkiye, bu süreçte 42 yılını kaybetti. 1984’te Şemdinli ve Eruh baskınlarıyla PKK’nın başlattığı silahlı eylemlerin üzerinden 42 yıl geçti. O yıl doğanlar bugün 42 yaşında ve yaşamları boyunca terör, can güvenliği endişesi ve hayat mücadelesiyle karşı karşıya kaldılar. Bir kısmı yaşadıkları şehirleri terk etmek zorunda kaldı. Terörle mücadele kapsamında kırsal alanda binlerce köy boşaltıldı. Terör örgütü mensuplarının barınmasını engellemek amacıyla ormanlar yakıldı, orman köylülerinin yaşam alanları yok edildi. Besicilerin yaylalara ve meralara çıkmasının yasaklanması nedeniyle bölgede hayvancılık da ağır kayıplar yaşadı.

Ekonomik faaliyetler en alt düzeye inerken, yapılan çalışmalara göre yalnızca terör eylemleri nedeniyle bölge şehirlerindeki istihdam kaybı 2,5 milyon kişiye ulaştı. 42 yılda yaşanan 2 trilyon 300 milyar dolarlık kayıp, Türkiye’nin şu anki milli gelirinin yaklaşık 2 katına karşılık geliyor. İnsanların refahının ve gelir düzeyinin yükselmesine, üniversitelerin uluslararası alanda bilim ve araştırma merkezleri haline gelmesine imkân sağlayabilecek bu kaynaklar heba edildi. Bu hesaba göre yılda ortalama 50-55 milyar dolarlık kaynak terörle mücadeleye ayrılmak zorunda kalındı.

Özellikle bölgenin kalkınması amacıyla 1970’li yıllarda ilan edilen Güneydoğu Anadolu Projesi, 42 yıl devam eden terör eylemleri nedeniyle hayata geçirilemedi. Proje kapsamındaki pek çok sulama hattı, baraj, elektrik santrali, ulaşım ağı, havaalanı ve otoyol tamamlanamadı. Bunun sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Türkiye’nin en fakir ve yoksul, işsizliğin de en yoğun olduğu bölgesi haline geldi.

Bu aşamadan sonra, Terörsüz Türkiye süreci ile Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası’yla oluşturulacak hukuki altyapının, silahların bırakılması ve örgütün kendisini lağvetmesini beraberinde getirmesinin ardından artık ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerine sıra gelmek zorunda.”