https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/turker-erturk-tutuklandi-1108061489.html
Türker Ertürk tutuklandı
Türker Ertürk tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Türker Ertürk, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T19:31+0300
2026-08-17T19:31+0300
2026-08-17T19:52+0300
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türker ertürk
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sosyal medya
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Katıldığı bir yayında kullandığı ifadelerin sosyal medyada paylaşılması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan emekli amiral Türker Ertürk gözaltına alındı.Ertürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ertürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/emekli-tugamiral-turker-erturk-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1108047960.html
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türker ertürk, türkiye, sosyal medya, sosyal medya yasası
türker ertürk, türkiye, sosyal medya, sosyal medya yasası
Türker Ertürk tutuklandı
19:31 17.08.2026 (güncellendi: 19:52 17.08.2026)
Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Türker Ertürk, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Katıldığı bir yayında kullandığı ifadelerin sosyal medyada paylaşılması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan emekli amiral Türker Ertürk gözaltına alındı.
Ertürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ertürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.