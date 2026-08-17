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Türker Ertürk tutuklandı
Türker Ertürk tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Türker Ertürk, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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Katıldığı bir yayında kullandığı ifadelerin sosyal medyada paylaşılması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan emekli amiral Türker Ertürk gözaltına alındı.Ertürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ertürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/emekli-tugamiral-turker-erturk-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1108047960.html
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türker ertürk, türkiye, sosyal medya, sosyal medya yasası
türker ertürk, türkiye, sosyal medya, sosyal medya yasası

Türker Ertürk tutuklandı

19:31 17.08.2026 (güncellendi: 19:52 17.08.2026)
Türker Ertürk
Türker Ertürk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Türker Ertürk, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Katıldığı bir yayında kullandığı ifadelerin sosyal medyada paylaşılması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan emekli amiral Türker Ertürk gözaltına alındı.
Ertürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ertürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türker Ertürk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
TÜRKİYE
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk gözaltına alındı
09:56
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