https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/emekli-tugamiral-turker-erturk-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1108047960.html
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğine ilişkin soruşturma başlatıldı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T09:56+0300
2026-08-17T09:56+0300
2026-08-17T09:57+0300
türki̇ye
türker ertürk
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108047805_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1f0f158c51e92623513ecd72dad398fb.jpg
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.Türker Ertürk hakkında soruşturmaBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/alihan-kuris-cikar-amacli-suc-orgutu-sorusturmasinda-supheli-para-trafigi-66-milyar-lirayi-asan-1108033119.html
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türker ertürk, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
türker ertürk, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı
09:56 17.08.2026 (güncellendi: 09:57 17.08.2026)
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Türker Ertürk hakkında soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.