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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/emekli-tugamiral-turker-erturk-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1108047960.html
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğine ilişkin soruşturma başlatıldı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.Türker Ertürk hakkında soruşturmaBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/alihan-kuris-cikar-amacli-suc-orgutu-sorusturmasinda-supheli-para-trafigi-66-milyar-lirayi-asan-1108033119.html
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türker ertürk, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
türker ertürk, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkiye

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı

09:56 17.08.2026 (güncellendi: 09:57 17.08.2026)
Türker Ertürk
Türker Ertürk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Türker Ertürk hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.
Alihan Kuriş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
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'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında 'şüpheli' para trafiği: 66 milyar lirayı aşan para trafiği
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