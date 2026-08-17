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Trump'tan Hürmüz Boğazı için yeni tehdit: Umman'ı bombalarız
Trump'tan Hürmüz Boğazı için yeni tehdit: Umman'ı bombalarız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri ve ticari faaliyetlerin engellenmesi halinde Umman'ı hedef alacaklarını açıkladı. Bölgede tansiyonu... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T15:13+0300
2026-08-17T15:18+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerilimin tırmandığı Hürmüz Boğazı konusunda sert uyarılarda bulundu. Fox News muhabiri Trey Yingst’e konuşan Trump, Umman'ın bölgedeki Amerikan operasyonlarına müdahale etmesi ihtimaline sert tepki göstererek, "Umman önümüze çıkarsa, onları fena halde bombalarız" ifadelerini kullandı. Trump, Tahran yönetimi üzerindeki deniz ablukası ve ekonomik baskının süreceğini belirterek, "Acelem yok, İran teslim olmalı" mesajı verdi.Gizli kanallar ve bölgesel dengelerRöportajda İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle gizli temas kanallarının bulunduğunu öne süren Trump, Tahran'ın adımlarını "blöf" olarak nitelendirdi. ABD cephaneliğindeki en gelişmiş sistemlerin Joe Biden döneminde Ukrayna’ya verildiğini savunan Trump, ellerinde halen güçlü silah stokları olduğunu kaydetti.Sosyal medya hesabından da açıklama yapan ABD Başkanı, ana hedeflerinin hiçbir koşulda İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermemek olduğunu yineledi. Trump ayrıca, Hamas ile farklı kanallardan irtibat halinde olduklarını, grubun silah bırakacağını öne sürerek İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması gerektiğini ve ekimdeki İsrail seçimlerinde bir adayı destekleyebileceğini dile getirdi.Hürmüz Boğazı'nda i̇hlal ve çatışma süreciİki ülke arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakat; ABD'nin dondurulmuş fonları serbest bırakması karşılığında İran'ın Boğaz geçişlerinden 60 gün ücret almayacağı maddesini içeriyordu. Ancak Washington'ın fonları açmaması ve gemileri Umman kara suları üzerinden yönlendirmesi krizi yeniden alevlendirdi.Bunu ihlal sayan İran, temmuz ayında gemileri hedef almış ve bölgede iki hafta süren çatışmalar yaşanmıştı. Son dönemde Tahran ile Maskat yönetimi Boğaz'da güvenli geçiş koridorları oluşturmak üzere diplomasi yürütüyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/karadenizde-palamut-avi-yuz-guldurdu-tezgahta-yerini-aldi-1108055914.html
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donald trump, joe biden, umman, i̇ran, fox news, hamas, hürmüz boğazı, haberler, abd
donald trump, joe biden, umman, i̇ran, fox news, hamas, hürmüz boğazı, haberler, abd

Trump'tan Hürmüz Boğazı için yeni tehdit: Umman'ı bombalarız

15:13 17.08.2026 (güncellendi: 15:18 17.08.2026)
© Dilara İrem SancarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© Dilara İrem Sancar
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri ve ticari faaliyetlerin engellenmesi halinde Umman'ı hedef alacaklarını açıkladı. Bölgede tansiyonu yükselten çıkış, Fox News röportajında duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerilimin tırmandığı Hürmüz Boğazı konusunda sert uyarılarda bulundu. Fox News muhabiri Trey Yingst’e konuşan Trump, Umman'ın bölgedeki Amerikan operasyonlarına müdahale etmesi ihtimaline sert tepki göstererek, "Umman önümüze çıkarsa, onları fena halde bombalarız" ifadelerini kullandı. Trump, Tahran yönetimi üzerindeki deniz ablukası ve ekonomik baskının süreceğini belirterek, "Acelem yok, İran teslim olmalı" mesajı verdi.

Gizli kanallar ve bölgesel dengeler

Röportajda İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle gizli temas kanallarının bulunduğunu öne süren Trump, Tahran'ın adımlarını "blöf" olarak nitelendirdi. ABD cephaneliğindeki en gelişmiş sistemlerin Joe Biden döneminde Ukrayna’ya verildiğini savunan Trump, ellerinde halen güçlü silah stokları olduğunu kaydetti.
Sosyal medya hesabından da açıklama yapan ABD Başkanı, ana hedeflerinin hiçbir koşulda İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermemek olduğunu yineledi. Trump ayrıca, Hamas ile farklı kanallardan irtibat halinde olduklarını, grubun silah bırakacağını öne sürerek İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması gerektiğini ve ekimdeki İsrail seçimlerinde bir adayı destekleyebileceğini dile getirdi.

Hürmüz Boğazı'nda i̇hlal ve çatışma süreci

İki ülke arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakat; ABD'nin dondurulmuş fonları serbest bırakması karşılığında İran'ın Boğaz geçişlerinden 60 gün ücret almayacağı maddesini içeriyordu. Ancak Washington'ın fonları açmaması ve gemileri Umman kara suları üzerinden yönlendirmesi krizi yeniden alevlendirdi.
Bunu ihlal sayan İran, temmuz ayında gemileri hedef almış ve bölgede iki hafta süren çatışmalar yaşanmıştı. Son dönemde Tahran ile Maskat yönetimi Boğaz'da güvenli geçiş koridorları oluşturmak üzere diplomasi yürütüyordu.
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