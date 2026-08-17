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Trump: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamalarından büyük mutluluk duydum
Trump: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamalarından büyük mutluluk duydum
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ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu. "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın, Ortadoğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti.Trump "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/iran-israilin-lubnana-saldirilarini-kinayarak-bmgknin-agir-ihlaller-karsisindaki-eylemsizligini-1108034060.html
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pakistan, suudi arabistan, türkiye, donald trump, son dakika
pakistan, suudi arabistan, türkiye, donald trump, son dakika

Trump: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamalarından büyük mutluluk duydum

00:37 17.08.2026 (güncellendi: 01:06 17.08.2026)
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© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu.
"Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın, Ortadoğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti.
Trump "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz" dedi.
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