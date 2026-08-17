https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trump-suudi-arabistan-turkiye-ve-pakistanin-mekke-ortak-savunma-anlasmasini-imzalamalarindan-buyuk-1108043946.html
Trump: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamalarından büyük mutluluk duydum
Trump: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamalarından büyük mutluluk duydum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T00:37+0300
2026-08-17T00:37+0300
2026-08-17T01:06+0300
dünya
pakistan
suudi arabistan
türkiye
donald trump
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107513212_0:138:2621:1612_1920x0_80_0_0_e6d21c62552d09706adce72dca04ab41.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu. "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın, Ortadoğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti.Trump "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/iran-israilin-lubnana-saldirilarini-kinayarak-bmgknin-agir-ihlaller-karsisindaki-eylemsizligini-1108034060.html
pakistan
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107513212_144:0:2475:1748_1920x0_80_0_0_57cb7c86519fed34f347ee5bc8d19090.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pakistan, suudi arabistan, türkiye, donald trump, son dakika
pakistan, suudi arabistan, türkiye, donald trump, son dakika
Trump: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamalarından büyük mutluluk duydum
00:37 17.08.2026 (güncellendi: 01:06 17.08.2026)
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu.
"Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın, Ortadoğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti.
Trump "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz" dedi.