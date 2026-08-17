https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trump-suudi-arabistan-turkiye-ve-pakistanin-mekke-ortak-savunma-anlasmasini-imzalamalarindan-buyuk-1108043946.html

Trump: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamalarından büyük mutluluk duydum

Trump: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamalarından büyük mutluluk duydum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T00:37+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu. "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın, Ortadoğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti.Trump "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz" dedi.

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