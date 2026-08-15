https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/iran-israilin-lubnana-saldirilarini-kinayarak-bmgknin-agir-ihlaller-karsisindaki-eylemsizligini-1108034060.html

İran, İsrail’in Lübnan’a saldırılarını kınayarak BMGK'nın ağır ihlaller karşısındaki eylemsizliğini eleştirdi

İran, İsrail’in Lübnan’a saldırılarını kınayarak BMGK'nın ağır ihlaller karşısındaki eylemsizliğini eleştirdi

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İsrail’in Lübnan’ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıları şiddetle kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T23:15+0300

2026-08-15T23:15+0300

2026-08-15T23:15+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

lübnan

i̇srail

i̇ran

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

ortadoğu

i̇smail bekayi

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in Lübnan’ın Deyr ez-Zahrani, Ensar, Nebatiye gibi Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği ve en az 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadıklarını bildirdi.Bekayi, İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri saldırılarının ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerin sürdüğünü belirterek, BMGK'nın uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleri karşısındaki 'sessizliği ve eylemsizliğini' eleştirdi.İsrail’in güney Lübnan’daki saldırılarının sona erdirilmesi ve Lübnan topraklarında işgal altında bulunan bölgelerden derhal çekilmesinin gereğini vurgulayan Bekayi, Lübnanlıların, İsrail’in saldırganlığı karşısında kimliğini ve egemenliğini savunmak için gerekli gördüğü tüm araçları kullanma hakkının bulunduğunu belirtti.İranlı Sözcü, ülkesinin Lübnan’ın ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunma çabalarıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.İsrail'in 17 Nisan'da varılan ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/ukrayna-rusyanin-firlattigi-fuzelerle-ilgili-verileri-paylasmayi-birakti-guvenlik-ve-halkin-morali-1108033900.html

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lübnan, i̇srail, i̇ran, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ortadoğu, i̇smail bekayi