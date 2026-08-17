https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/svr-bati-rus-yapimi-silah-kullanarak-latin-amerikada-provokasyona-hazirlaniyor-1108050996.html

SVR: Batı, Rus yapımı silah kullanarak Latin Amerika'da provokasyona hazırlanıyor

SVR: Batı, Rus yapımı silah kullanarak Latin Amerika'da provokasyona hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batılı istihbarat örgütlerinin ve Ukrayna unsurlarının, Rusya'yı Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerine yasa dışı silah... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T11:36+0300

2026-08-17T11:36+0300

2026-08-17T11:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

batı

ukrayna

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rus silahı

provokasyon

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SVR’den yapılan resmi açıklamada, Batılı bir ülkenin istihbarat servisinin Ukraynalı müttefikleriyle koordineli bir şekilde hareket ettiği belirtildi. İddiaya göre senaryo kapsamında; Venezuela, Kolombiya ve Meksika’daki organize suç örgütlerine Rus menşeili silahların ulaştırıldığı süsü verilecek.Bu kurguyu desteklemek amacıyla Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde ele geçirilen Rus yapımı silahların söz konusu Latin Amerika ülkelerine sevk edilmeye başlandığı bildirildi.Sahte belge, ses ve görüntü kayıtları hazırlanıyorPlanın inandırıcılığını artırmak için sahte materyallerin üretildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:‘Amaç Rusya’nın Latin Amerika ile ilişkileri bozmak’Rus istihbaratı, bu provokasyonun temel amacının Rusya’nın Latin Amerika ülkeleriyle yürüttüğü yapıcı ilişkileri zedelemek ve bölge hükümetlerini Batı'nın Rusya karşıtı politikalarına destek vermeye zorlamak olduğunu ifade edildi.Açıklamada, Batı'nın bu tür dezenformasyon yöntemlerine sıkça başvurduğu öne sürülerek Nisan 2022'deki Buça olayları ve 1939 yılındaki Gliwice (Gleiwitz) Olayı tarihsel örnekler olarak gösterildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rusyanin-belgorod-bolgesine-fuze-saldirisi-6-olu--1108046200.html

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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), batı, ukrayna, latin amerika, rus silahı, provokasyon