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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/svr-bati-rus-yapimi-silah-kullanarak-latin-amerikada-provokasyona-hazirlaniyor-1108050996.html
SVR: Batı, Rus yapımı silah kullanarak Latin Amerika'da provokasyona hazırlanıyor
SVR: Batı, Rus yapımı silah kullanarak Latin Amerika'da provokasyona hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batılı istihbarat örgütlerinin ve Ukrayna unsurlarının, Rusya'yı Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerine yasa dışı silah... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T11:36+0300
2026-08-17T11:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
batı
ukrayna
latin amerika
rus silahı
provokasyon
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SVR’den yapılan resmi açıklamada, Batılı bir ülkenin istihbarat servisinin Ukraynalı müttefikleriyle koordineli bir şekilde hareket ettiği belirtildi. İddiaya göre senaryo kapsamında; Venezuela, Kolombiya ve Meksika’daki organize suç örgütlerine Rus menşeili silahların ulaştırıldığı süsü verilecek.Bu kurguyu desteklemek amacıyla Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde ele geçirilen Rus yapımı silahların söz konusu Latin Amerika ülkelerine sevk edilmeye başlandığı bildirildi.Sahte belge, ses ve görüntü kayıtları hazırlanıyorPlanın inandırıcılığını artırmak için sahte materyallerin üretildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:‘Amaç Rusya’nın Latin Amerika ile ilişkileri bozmak’Rus istihbaratı, bu provokasyonun temel amacının Rusya’nın Latin Amerika ülkeleriyle yürüttüğü yapıcı ilişkileri zedelemek ve bölge hükümetlerini Batı'nın Rusya karşıtı politikalarına destek vermeye zorlamak olduğunu ifade edildi.Açıklamada, Batı'nın bu tür dezenformasyon yöntemlerine sıkça başvurduğu öne sürülerek Nisan 2022'deki Buça olayları ve 1939 yılındaki Gliwice (Gleiwitz) Olayı tarihsel örnekler olarak gösterildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rusyanin-belgorod-bolgesine-fuze-saldirisi-6-olu--1108046200.html
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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), batı, ukrayna, latin amerika, rus silahı, provokasyon
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), batı, ukrayna, latin amerika, rus silahı, provokasyon

SVR: Batı, Rus yapımı silah kullanarak Latin Amerika'da provokasyona hazırlanıyor

11:36 17.08.2026 (güncellendi: 11:47 17.08.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya Dış İstihbarat Servisi
Rusya Dış İstihbarat Servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batılı istihbarat örgütlerinin ve Ukrayna unsurlarının, Rusya'yı Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerine yasa dışı silah tedarik etmekle suçlayacak geniş kapsamlı bir provokasyon planladığını belirtti.
SVR’den yapılan resmi açıklamada, Batılı bir ülkenin istihbarat servisinin Ukraynalı müttefikleriyle koordineli bir şekilde hareket ettiği belirtildi. İddiaya göre senaryo kapsamında; Venezuela, Kolombiya ve Meksika’daki organize suç örgütlerine Rus menşeili silahların ulaştırıldığı süsü verilecek.
Bu kurguyu desteklemek amacıyla Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde ele geçirilen Rus yapımı silahların söz konusu Latin Amerika ülkelerine sevk edilmeye başlandığı bildirildi.

Sahte belge, ses ve görüntü kayıtları hazırlanıyor

Planın inandırıcılığını artırmak için sahte materyallerin üretildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sahte medya üretimi: Rusya'nın aracılar vasıtasıyla kartellere silah teslim ettiğini "kanıtlayan" kurgusal ses ve video kayıtları hazırlanıyor.
Belge sahteciliği: Rusya Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin bu "sevkiyat şebekesiyle" bağlantılı olduğunu gösteren sahte belgeler dolaşıma sokulacak.

‘Amaç Rusya’nın Latin Amerika ile ilişkileri bozmak’

Rus istihbaratı, bu provokasyonun temel amacının Rusya’nın Latin Amerika ülkeleriyle yürüttüğü yapıcı ilişkileri zedelemek ve bölge hükümetlerini Batı'nın Rusya karşıtı politikalarına destek vermeye zorlamak olduğunu ifade edildi.
Açıklamada, Batı'nın bu tür dezenformasyon yöntemlerine sıkça başvurduğu öne sürülerek Nisan 2022'deki Buça olayları ve 1939 yılındaki Gliwice (Gleiwitz) Olayı tarihsel örnekler olarak gösterildi.
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