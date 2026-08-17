https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rusya-yilbasindan-bu-yana-100-binden-fazla-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1108046071.html

Rusya: Yılbaşından bu yana 100 binden fazla Ukrayna İHA'sı düşürüldü

Rusya: Yılbaşından bu yana 100 binden fazla Ukrayna İHA'sı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma kuvvetleri 2026 yılı başından bu yana Ukrayna'ya ait 100 binden fazla uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha etti. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T07:32+0300

2026-08-17T07:32+0300

2026-08-17T07:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sputnik

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Sputnik, Rusya Savunma Bakanlığı verilerini analiz ederek yılbaşından bu yana engellenen Ukrayna İHA sayısını tespit etti.1 Ocak - 16 Ağustos tarihleri arasında toplam 101 bin 868 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken, en fazla İHA'nın imha edildiği ay 21 bin 537 ile Temmuz oldu. Ağustos ayının ilk 16 gününde 16 bin 459 İHA imha edilirken; Haziran'da 17 bin 711, Mayıs'ta 14 bin 195, Mart'ta 11 bin 211, Nisan'da 9 bin 372, Şubat'ta 5 bin 989 ve Ocak'ta 5 bin 394 İHA düşürüldü.En çok İHA temmuz ve ağustos ayında düşürüldüYılbaşından bu yana imha edilen toplam İHA'ların yüzde 37'sinden fazlası (37 bin 996 adet) Temmuz ayı ile Ağustos'un ilk yarısında düşürüldü.Günlük bazda rekor 1.478 İHA ile 16 Ağustos'ta kırıldı. En çok İHA'nın vurulduğu diğer günler sırasıyla 15 Ağustos (1.328), 2 Ağustos (1.158), 6 Ağustos (1.155) ve 13 Ağustos (1.150) oldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusundaki personel eksikliği ve kayıplar nedeniyle İHA üretimini ve sevkiyatını artırma kararı aldığını hatırlatarak, bu durumun gerilimi tırmandıracağı ve söz konusu ülkelerin çatışmaya çekilmesini hızlandıracağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/rus-hava-savunmasi-bir-gunde-rekor-sayida-iha-dusurdu-ordu-birlikleri-iki-yerlesimde-daha-kontrolu-1108037980.html

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sputnik