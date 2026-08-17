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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rusya-yilbasindan-bu-yana-100-binden-fazla-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1108046071.html
Rusya: Yılbaşından bu yana 100 binden fazla Ukrayna İHA'sı düşürüldü
Rusya: Yılbaşından bu yana 100 binden fazla Ukrayna İHA'sı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma kuvvetleri 2026 yılı başından bu yana Ukrayna'ya ait 100 binden fazla uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha etti. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T07:32+0300
2026-08-17T07:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Sputnik, Rusya Savunma Bakanlığı verilerini analiz ederek yılbaşından bu yana engellenen Ukrayna İHA sayısını tespit etti.1 Ocak - 16 Ağustos tarihleri arasında toplam 101 bin 868 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken, en fazla İHA'nın imha edildiği ay 21 bin 537 ile Temmuz oldu. Ağustos ayının ilk 16 gününde 16 bin 459 İHA imha edilirken; Haziran'da 17 bin 711, Mayıs'ta 14 bin 195, Mart'ta 11 bin 211, Nisan'da 9 bin 372, Şubat'ta 5 bin 989 ve Ocak'ta 5 bin 394 İHA düşürüldü.En çok İHA temmuz ve ağustos ayında düşürüldüYılbaşından bu yana imha edilen toplam İHA'ların yüzde 37'sinden fazlası (37 bin 996 adet) Temmuz ayı ile Ağustos'un ilk yarısında düşürüldü.Günlük bazda rekor 1.478 İHA ile 16 Ağustos'ta kırıldı. En çok İHA'nın vurulduğu diğer günler sırasıyla 15 Ağustos (1.328), 2 Ağustos (1.158), 6 Ağustos (1.155) ve 13 Ağustos (1.150) oldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusundaki personel eksikliği ve kayıplar nedeniyle İHA üretimini ve sevkiyatını artırma kararı aldığını hatırlatarak, bu durumun gerilimi tırmandıracağı ve söz konusu ülkelerin çatışmaya çekilmesini hızlandıracağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/rus-hava-savunmasi-bir-gunde-rekor-sayida-iha-dusurdu-ordu-birlikleri-iki-yerlesimde-daha-kontrolu-1108037980.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sputnik
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sputnik

Rusya: Yılbaşından bu yana 100 binden fazla Ukrayna İHA'sı düşürüldü

07:32 17.08.2026 (güncellendi: 07:37 17.08.2026)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rus hava savunma kuvvetleri 2026 yılı başından bu yana Ukrayna'ya ait 100 binden fazla uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha etti.
Sputnik, Rusya Savunma Bakanlığı verilerini analiz ederek yılbaşından bu yana engellenen Ukrayna İHA sayısını tespit etti.
1 Ocak - 16 Ağustos tarihleri arasında toplam 101 bin 868 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken, en fazla İHA'nın imha edildiği ay 21 bin 537 ile Temmuz oldu. Ağustos ayının ilk 16 gününde 16 bin 459 İHA imha edilirken; Haziran'da 17 bin 711, Mayıs'ta 14 bin 195, Mart'ta 11 bin 211, Nisan'da 9 bin 372, Şubat'ta 5 bin 989 ve Ocak'ta 5 bin 394 İHA düşürüldü.

En çok İHA temmuz ve ağustos ayında düşürüldü

Yılbaşından bu yana imha edilen toplam İHA'ların yüzde 37'sinden fazlası (37 bin 996 adet) Temmuz ayı ile Ağustos'un ilk yarısında düşürüldü.
Günlük bazda rekor 1.478 İHA ile 16 Ağustos'ta kırıldı. En çok İHA'nın vurulduğu diğer günler sırasıyla 15 Ağustos (1.328), 2 Ağustos (1.158), 6 Ağustos (1.155) ve 13 Ağustos (1.150) oldu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusundaki personel eksikliği ve kayıplar nedeniyle İHA üretimini ve sevkiyatını artırma kararı aldığını hatırlatarak, bu durumun gerilimi tırmandıracağı ve söz konusu ülkelerin çatışmaya çekilmesini hızlandıracağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
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UKRAYNA KRİZİ
Rus hava savunması bir günde rekor sayıda İHA düşürdü: Ordu birlikleri iki yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi
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