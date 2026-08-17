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Rus uzmanlardan Körfez ülkelerinin hava savunmasına 'serçe' eleştirisi
Rus uzmanlardan Körfez ülkelerinin hava savunmasına 'serçe' eleştirisi
Sputnik Türkiye
Körfez ülkelerinin İran İHA'larını engelleme çabalarını eleştiren Rus uzmanlar, bu ülkelerin 'topla tüfekle serçe avlamak' zorunda kaldıklarını belirtti. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T12:59+0300
2026-08-17T12:59+0300
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Moskova merkezli Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi (TsAMTO) uzmanları, 'Natsionalnaya Oborona' dergisinde yayımlanan değerlendirmelerinde, Arap Yarımadası ülkelerinin İran İHA'larını engelleme çabalarını eleştirdi.Uzmanlar, bu ülkelerin füze savunma sistemlerinin Amerikan menşeli yapısı nedeniyle sorunlar yaşadığını belirterek, "Bu ülkeler, ABD'nin askeri doktrininin özellikleri gereği orta ve özellikle kısa menzilli hava savunma sistemleriyle pek ilgilenmiyor ve önceliği uzun menzilli sistemlere veriyorlar" dedi.Saldırı silahları ile önleme sistemleri arasındaki maliyet uçurumuna dikkat çeken uzmanlar, "İran yapımı Shahed-136 tipi kamikaze dronunun maliyeti 20 ila 50 bin dolar arasında değişirken, bir PAC-3 füzesi 4 milyon dolara, AMRAAM-ER füzesi ise 3 milyon dolara mal oluyor" bilgisini paylaştı. ABD ordusunun ihtiyaçlarına göre tasarlanmış sistemlerin çok daha farklı tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkelere ihraç edildiğini belirten uzmanlar, "Bu durum, THAAD ve Patriot gibi sistemleri kullanan ülkelerin, İran İHA'ları gibi hedeflere karşı adeta 'topla tüfekle serçe avlamak' zorunda kalmalarına neden oluyor" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/svr-bati-rus-yapimi-silah-kullanarak-latin-amerikada-provokasyona-hazirlaniyor-1108050996.html
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haberler, abd, arap yarımadası, dünya silah ticareti analiz merkezi, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, pac-3, thaad, patriot, körfez ülkeleri
haberler, abd, arap yarımadası, dünya silah ticareti analiz merkezi, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, pac-3, thaad, patriot, körfez ülkeleri

Rus uzmanlardan Körfez ülkelerinin hava savunmasına 'serçe' eleştirisi

12:59 17.08.2026
© WikipediaTHAAD
THAAD - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© Wikipedia
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Körfez ülkelerinin İran İHA'larını engelleme çabalarını eleştiren Rus uzmanlar, bu ülkelerin 'topla tüfekle serçe avlamak' zorunda kaldıklarını belirtti.
Moskova merkezli Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi (TsAMTO) uzmanları, 'Natsionalnaya Oborona' dergisinde yayımlanan değerlendirmelerinde, Arap Yarımadası ülkelerinin İran İHA'larını engelleme çabalarını eleştirdi.

Uzmanlar, bu ülkelerin füze savunma sistemlerinin Amerikan menşeli yapısı nedeniyle sorunlar yaşadığını belirterek, "Bu ülkeler, ABD'nin askeri doktrininin özellikleri gereği orta ve özellikle kısa menzilli hava savunma sistemleriyle pek ilgilenmiyor ve önceliği uzun menzilli sistemlere veriyorlar" dedi.

Saldırı silahları ile önleme sistemleri arasındaki maliyet uçurumuna dikkat çeken uzmanlar, "İran yapımı Shahed-136 tipi kamikaze dronunun maliyeti 20 ila 50 bin dolar arasında değişirken, bir PAC-3 füzesi 4 milyon dolara, AMRAAM-ER füzesi ise 3 milyon dolara mal oluyor" bilgisini paylaştı.

ABD ordusunun ihtiyaçlarına göre tasarlanmış sistemlerin çok daha farklı tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkelere ihraç edildiğini belirten uzmanlar, "Bu durum, THAAD ve Patriot gibi sistemleri kullanan ülkelerin, İran İHA'ları gibi hedeflere karşı adeta 'topla tüfekle serçe avlamak' zorunda kalmalarına neden oluyor" diye konuştu.
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