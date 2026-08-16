https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/ingiliz-basini-ukrayna-rus-topraklarina-saldirmak-icin-ingiliz-yapimi-ihalar-kullaniyor-1108038882.html

İngiliz basını: Ukrayna, Rus topraklarına saldırmak için İngiliz yapımı İHA'lar kullanıyor

İngiliz basını: Ukrayna, Rus topraklarına saldırmak için İngiliz yapımı İHA'lar kullanıyor

Sputnik Türkiye

İngiliz basınında yer alan bir habere göre Ukrayna, son 6 ayda Rusya'nın uzak bölgelerine saldırmak için İngiliz yapımı İHA'lar kullanmaya başladı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T14:43+0300

2026-08-16T14:43+0300

2026-08-16T14:43+0300

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Times gazetesinin Ukrayna ordusundan kaynaklarına dayandırdığı habere göre Kiev, Rusya’nın uzak bölgelerine düzenlediği saldırılarda İngiliz yapımı insansız hava araçları (İHA) kullanmaya başladı.Haberde, "İngiliz dronları ilk kez Rusya’nın anakarasına yönelik saldırılarda kullanıldı. İki İngiliz şirketi tarafından geliştirilen dronlar Ukrayna'ya tedarik edildi. Ukrayna güçleri silahları uzun menzilli saldırılar için kullanıyor" ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan Ukrayna ordusundan kaynaklara göre, aralarında BAE Systems yan kuruluşunun geliştirdiği Nyan kamikaze İHA’larının da yer aldığı İngiliz yapımı İHA'lar, son 6 ay boyunca Rusya’nın uzak bölgelerine, özellikle de petrol rafinelerine yönelik saldırılarda kullanıldı.Daha önce Rus lider Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik misilleme saldırılarının çok daha güçlü olduğunu ve ciddi hasara yol açtığını belirtmişti.Rusya yönetimi, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.

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ukrayna, rusya, kiev, i̇ngiliz basını, i̇ngiltere, the times, vladimir putin, sergey lavrov, nato, kremlin, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha