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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-askeri-uzman-stepanov-rusya-ukraynanin-kritik-lojistik-hatlarini-hedef-aliyor-1108058869.html
Rus askeri uzman Stepanov: Rusya, Ukrayna'nın kritik lojistik hatlarını hedef alıyor
Rus askeri uzman Stepanov: Rusya, Ukrayna'nın kritik lojistik hatlarını hedef alıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ukrayna'daki savunma sanayi altyapısına ve lojistik ağlarına yönelik operasyonlarını yorumlayan Stepanov, Ukrayna ordusunun savunma sanayisi ile... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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RANEPA Hukuk ve Ulusal Güvenlik Enstitüsü Askeri Uzmanı Aleksandr Stepanov, son dönemde Ukrayna'daki hedeflere düzenlenen Rus bombardımanlarında kritik lojistik hatlarının imhasına öncelik verildiğini söyledi.Sputnik'e verdiği demeçte Rusya'nın Ukrayna'daki savunma sanayi altyapısına ve lojistik ağlarına yönelik operasyonlarını değerlendiren Stepanov, Rus tarafının 'de facto' hava üstünlüğü sağladığını ve Kiev Bölgesi ile kritik istikametleri koruyan hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini belirtti. Stepanov, bombardımanların üretim, depolama ve sevkiyattan oluşan tüm tedarik zincirini hedef aldığını ve bunun Ukrayna ordusunun savunma sanayisi ile ikmal ağını fiilen felç ettiğini vurguladı.Krivoy Rog şehrindeki Arcelor Mittal tesislerinin devre dışı bırakılmasının Ukrayna savunma sanayisini ve Avrupa savunma konseptini doğrudan etkilediğini kaydeden uzman, bu fabrikanın hem Ukrayna savunma sanayisi hem de Avrupalı ortaklar için kritik bir hammadde kaynağı olduğunu belirtti. Stepanov, Batılı ülkelerin bu kayıpları telafi etmek amacıyla NATO topraklarında harici bir savunma sanayi kümelenmesi oluşturma çabasında olduğuna dikkat çekerek, bu durumun bölgesel gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/lavrov-ukraynali-askerlerin-afrikadaki-teror-eylemlerinde-yer-almasi-kaygi-verici-1108057297.html
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ukrayna, rusya, sputnik, nato, savunma sanayi, bombardıman
ukrayna, rusya, sputnik, nato, savunma sanayi, bombardıman

Rus askeri uzman Stepanov: Rusya, Ukrayna'nın kritik lojistik hatlarını hedef alıyor

17:26 17.08.2026
© Sputnik / Александр ВильфSu-34 savaş uçağı
Su-34 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© Sputnik / Александр Вильф
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Rusya'nın Ukrayna'daki savunma sanayi altyapısına ve lojistik ağlarına yönelik operasyonlarını yorumlayan Stepanov, Ukrayna ordusunun savunma sanayisi ile ikmal ağının fiilen felç edildiğinin altını çizdi.
RANEPA Hukuk ve Ulusal Güvenlik Enstitüsü Askeri Uzmanı Aleksandr Stepanov, son dönemde Ukrayna'daki hedeflere düzenlenen Rus bombardımanlarında kritik lojistik hatlarının imhasına öncelik verildiğini söyledi.

Sputnik'e verdiği demeçte Rusya'nın Ukrayna'daki savunma sanayi altyapısına ve lojistik ağlarına yönelik operasyonlarını değerlendiren Stepanov, Rus tarafının 'de facto' hava üstünlüğü sağladığını ve Kiev Bölgesi ile kritik istikametleri koruyan hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Stepanov, bombardımanların üretim, depolama ve sevkiyattan oluşan tüm tedarik zincirini hedef aldığını ve bunun Ukrayna ordusunun savunma sanayisi ile ikmal ağını fiilen felç ettiğini vurguladı.

Krivoy Rog şehrindeki Arcelor Mittal tesislerinin devre dışı bırakılmasının Ukrayna savunma sanayisini ve Avrupa savunma konseptini doğrudan etkilediğini kaydeden uzman, bu fabrikanın hem Ukrayna savunma sanayisi hem de Avrupalı ortaklar için kritik bir hammadde kaynağı olduğunu belirtti.

Stepanov, Batılı ülkelerin bu kayıpları telafi etmek amacıyla NATO topraklarında harici bir savunma sanayi kümelenmesi oluşturma çabasında olduğuna dikkat çekerek, bu durumun bölgesel gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü ifade etti.
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