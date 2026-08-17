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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/lavrov-ukraynali-askerlerin-afrikadaki-teror-eylemlerinde-yer-almasi-kaygi-verici-1108057297.html
Lavrov: Ukraynalı askerlerin Afrika'daki terör eylemlerinde yer alması kaygı verici
Lavrov: Ukraynalı askerlerin Afrika'daki terör eylemlerinde yer alması kaygı verici
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Ukraynalı askerlerin dünyanın farklı bölgelerindeki terör eylemlerine müdahil edilmesine ilişkin yeni bulgulardan bahseden Lavrov, Afrika'daki bu durumun... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T15:44+0300
2026-08-17T16:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
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sergey lavrov
rusya
ukrayna
afrika
gana
terör eylemi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dış finansmanla yürütülen yasa dışı operasyonlarda Ukraynalı askerlerin görev aldığına dair endişe verici bilgiler bulunduğunu belirtti. Lavrov, Ganalı mevkidaşı Samuel Okudzeto Ablakwa ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki açıklamasında, "Yurt dışından bu operasyonları organize edenlerin ve finanse edenlerin Ukraynalı askerleri de işin içine çektiğini, üstelik bunların paralı asker değil düzenli askerler olduğunu öğrendik" ifade ederek durumun vahametine dikkat çekti.Bakan Lavrov, bu faaliyetlerin artık münferit terör eylemleri olmaktan çıkarak Sahel bölgesindeki ülkelere yönelik 'devlet terörüne' dönüştüğünü vurguladı.'Japon meslektaşlarımız edep sınırını aştı'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları'ndan biri olan İturup'a ziyareti sonrası Tokyo'dan gelen eleştirilere de yanıt veren Lavrov, "Japon meslektaşlarımız ve komşularımız, Devlet Başkanı'nın Rus topraklarının herhangi bir bölgesini ziyaret edemeyeceğine dair tamamen kabul edilemez açıklamalarıyla kesinlikle edep sınırını aştılar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trumptan-hurmuz-bogazi-icin-yeni-tehdit-ummani-bombalariz-1108056072.html
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sahel , sergey lavrov, rusya, ukrayna, afrika, gana, terör eylemi
sahel , sergey lavrov, rusya, ukrayna, afrika, gana, terör eylemi

Lavrov: Ukraynalı askerlerin Afrika'daki terör eylemlerinde yer alması kaygı verici

15:44 17.08.2026 (güncellendi: 16:40 17.08.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ Лаврова с главой МИД Республики Гана Аблаквой
Встреча главы МИД РФ Лаврова с главой МИД Республики Гана Аблаквой - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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Ukraynalı askerlerin dünyanın farklı bölgelerindeki terör eylemlerine müdahil edilmesine ilişkin yeni bulgulardan bahseden Lavrov, Afrika'daki bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dış finansmanla yürütülen yasa dışı operasyonlarda Ukraynalı askerlerin görev aldığına dair endişe verici bilgiler bulunduğunu belirtti.

Lavrov, Ganalı mevkidaşı Samuel Okudzeto Ablakwa ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki açıklamasında, "Yurt dışından bu operasyonları organize edenlerin ve finanse edenlerin Ukraynalı askerleri de işin içine çektiğini, üstelik bunların paralı asker değil düzenli askerler olduğunu öğrendik" ifade ederek durumun vahametine dikkat çekti.

Bakan Lavrov, bu faaliyetlerin artık münferit terör eylemleri olmaktan çıkarak Sahel bölgesindeki ülkelere yönelik 'devlet terörüne' dönüştüğünü vurguladı.

'Japon meslektaşlarımız edep sınırını aştı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları'ndan biri olan İturup'a ziyareti sonrası Tokyo'dan gelen eleştirilere de yanıt veren Lavrov, "Japon meslektaşlarımız ve komşularımız, Devlet Başkanı'nın Rus topraklarının herhangi bir bölgesini ziyaret edemeyeceğine dair tamamen kabul edilemez açıklamalarıyla kesinlikle edep sınırını aştılar" dedi.
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