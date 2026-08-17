https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/nigdede-saganak-yagis-etkili-oldu-bazi-cadde-ve-yollari-su-basti-1108060737.html

Niğde'de sağanak yağış etkili oldu: Bazı cadde ve yolları su bastı

Niğde'de sağanak yağış etkili oldu: Bazı cadde ve yolları su bastı

Sputnik Türkiye

Niğde’de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımda aksamalara ve su taşkınlarına yol açtı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T18:11+0300

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türki̇ye

niğde

yağmur

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su baskını

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sağanak

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gök gürültülü sağanak

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Niğde'de sağanak yağışın ardından bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, belirli bölgelerde taşkın meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı ve bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşandı.Olumsuzlukların yaşandığı noktalara belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-ile-kuvvetli-saganak-geliyor-1108044821.html

türki̇ye

niğde

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