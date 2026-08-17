https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/nigdede-saganak-yagis-etkili-oldu-bazi-cadde-ve-yollari-su-basti-1108060737.html
Niğde'de sağanak yağış etkili oldu: Bazı cadde ve yolları su bastı
Niğde'de sağanak yağış etkili oldu: Bazı cadde ve yolları su bastı
Sputnik Türkiye
Niğde’de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımda aksamalara ve su taşkınlarına yol açtı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T18:11+0300
2026-08-17T18:11+0300
2026-08-17T18:11+0300
türki̇ye
niğde
yağmur
yağmur suyu
su baskını
ani su baskını
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
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Niğde'de sağanak yağışın ardından bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, belirli bölgelerde taşkın meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı ve bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşandı.Olumsuzlukların yaşandığı noktalara belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-ile-kuvvetli-saganak-geliyor-1108044821.html
türki̇ye
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niğde, yağmur, yağmur suyu, su baskını, ani su baskını, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
niğde, yağmur, yağmur suyu, su baskını, ani su baskını, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
Niğde'de sağanak yağış etkili oldu: Bazı cadde ve yolları su bastı
Niğde’de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımda aksamalara ve su taşkınlarına yol açtı.
Niğde'de sağanak yağışın ardından bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, belirli bölgelerde taşkın meydana geldi.
Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı ve bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşandı.
Olumsuzlukların yaşandığı noktalara belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı.