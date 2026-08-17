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Niğde'de sağanak yağış etkili oldu: Bazı cadde ve yolları su bastı
Niğde'de sağanak yağış etkili oldu: Bazı cadde ve yolları su bastı
Sputnik Türkiye
Niğde’de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımda aksamalara ve su taşkınlarına yol açtı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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su baskını
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sağanak
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gök gürültülü sağanak
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Niğde'de sağanak yağışın ardından bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, belirli bölgelerde taşkın meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı ve bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşandı.Olumsuzlukların yaşandığı noktalara belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-ile-kuvvetli-saganak-geliyor-1108044821.html
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niğde, yağmur, yağmur suyu, su baskını, ani su baskını, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
niğde, yağmur, yağmur suyu, su baskını, ani su baskını, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak

Niğde'de sağanak yağış etkili oldu: Bazı cadde ve yolları su bastı

18:11 17.08.2026
© AA / Muharrem TemelNiğde'de sağanak, su birikintileri ve taşkınlara neden oldu
Niğde'de sağanak, su birikintileri ve taşkınlara neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Muharrem Temel
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Niğde’de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımda aksamalara ve su taşkınlarına yol açtı.
Niğde'de sağanak yağışın ardından bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, belirli bölgelerde taşkın meydana geldi.
Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı ve bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşandı.
Olumsuzlukların yaşandığı noktalara belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı.
Hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda ile kuvvetli sağanak geliyor
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