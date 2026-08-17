https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-ile-kuvvetli-saganak-geliyor-1108044821.html

Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda ile kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda ile kuvvetli sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için ise saatte 60 kilometreye varan kuvvetli rüzgar... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T06:54+0300

2026-08-17T06:54+0300

2026-08-17T06:54+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu karadeniz

doğu anadolu

antalya

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz başta olmak üzere yurdun iç, doğu ve güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, iki kritik bölgeye yönelik sarı kodlu uyarı niteliğinde ikazlar yapıldı.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu i̇çin kritik uyarıYetkililer, özellikle Trabzon, Rize ve Ordu başta olmak üzere Doğu Karadeniz genelinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Olası çatı uçması veya ağaç devrilmelerine karşı tedbir çağrısı yinelendi.Ankara ve başlıca bölgelerde hava durumuBaşkent Ankara hava durumu raporuna göre öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinde yerel yağış görülecek; sıcaklık 29°C civarında seyredecek. İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmezken, sıcaklıklar sırasıyla 29°C ve 33°C ölçülecek.Denizlerde ise genel olarak fırtına beklenmezken rüzgar hızının yer yer 6 kuvvetine ve dalga boyunun 2,5 metreye ulaşabileceği kaydedildi.

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doğu karadeniz

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meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, doğu anadolu, antalya