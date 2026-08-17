Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-ile-kuvvetli-saganak-geliyor-1108044821.html
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda ile kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda ile kuvvetli sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için ise saatte 60 kilometreye varan kuvvetli rüzgar... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T06:54+0300
2026-08-17T06:54+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu karadeniz
doğu anadolu
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102782070_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_4d3c73e74939d8ca8f4df9befd6011e4.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz başta olmak üzere yurdun iç, doğu ve güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, iki kritik bölgeye yönelik sarı kodlu uyarı niteliğinde ikazlar yapıldı.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu i̇çin kritik uyarıYetkililer, özellikle Trabzon, Rize ve Ordu başta olmak üzere Doğu Karadeniz genelinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Olası çatı uçması veya ağaç devrilmelerine karşı tedbir çağrısı yinelendi.Ankara ve başlıca bölgelerde hava durumuBaşkent Ankara hava durumu raporuna göre öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinde yerel yağış görülecek; sıcaklık 29°C civarında seyredecek. İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmezken, sıcaklıklar sırasıyla 29°C ve 33°C ölçülecek.Denizlerde ise genel olarak fırtına beklenmezken rüzgar hızının yer yer 6 kuvvetine ve dalga boyunun 2,5 metreye ulaşabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/istanbulda-insaatta-toprak-kaymasi-yol-ulasima-kapatildi-1108044699.html
doğu karadeniz
doğu anadolu
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102782070_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7279413d3e8de3022fb67d81718b87cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, doğu anadolu, antalya
meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, doğu anadolu, antalya

Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda ile kuvvetli sağanak geliyor

06:54 17.08.2026
© AA / Fatih KurtHava durumu
Hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Fatih Kurt
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için ise saatte 60 kilometreye varan kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Ankara dahil birçok ilde yerel gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz başta olmak üzere yurdun iç, doğu ve güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, iki kritik bölgeye yönelik sarı kodlu uyarı niteliğinde ikazlar yapıldı.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu i̇çin kritik uyarı

Yetkililer, özellikle Trabzon, Rize ve Ordu başta olmak üzere Doğu Karadeniz genelinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Olası çatı uçması veya ağaç devrilmelerine karşı tedbir çağrısı yinelendi.

Ankara ve başlıca bölgelerde hava durumu

Başkent Ankara hava durumu raporuna göre öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinde yerel yağış görülecek; sıcaklık 29°C civarında seyredecek. İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmezken, sıcaklıklar sırasıyla 29°C ve 33°C ölçülecek.
Marmara: Parçalı ve az bulutlu (İstanbul 29°C, Bursa 31°C).
Ege: İç kesimler yer yer bulutlu, Afyonkarahisar ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak yağışlı (İzmir 33°C, Denizli 34°C).
Akdeniz: Göller Yöresi, Mersin hariç Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı (Antalya 33°C, Adana 33°C).
İç ve Batı Karadeniz: İç kesimler ile Çankırı, Konya ve Bolu çevreleri yerel sağanak yağışlı.
Denizlerde ise genel olarak fırtına beklenmezken rüzgar hızının yer yer 6 kuvvetine ve dalga boyunun 2,5 metreye ulaşabileceği kaydedildi.
Kocaeli'nde bina tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da inşaatta toprak kayması: Yol ulaşıma kapatıldı
06:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала