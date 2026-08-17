https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-ile-kuvvetli-saganak-geliyor-1108044821.html
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda ile kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda ile kuvvetli sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için ise saatte 60 kilometreye varan kuvvetli rüzgar... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T06:54+0300
2026-08-17T06:54+0300
2026-08-17T06:54+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu karadeniz
doğu anadolu
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102782070_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_4d3c73e74939d8ca8f4df9befd6011e4.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz başta olmak üzere yurdun iç, doğu ve güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, iki kritik bölgeye yönelik sarı kodlu uyarı niteliğinde ikazlar yapıldı.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu i̇çin kritik uyarıYetkililer, özellikle Trabzon, Rize ve Ordu başta olmak üzere Doğu Karadeniz genelinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Olası çatı uçması veya ağaç devrilmelerine karşı tedbir çağrısı yinelendi.Ankara ve başlıca bölgelerde hava durumuBaşkent Ankara hava durumu raporuna göre öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinde yerel yağış görülecek; sıcaklık 29°C civarında seyredecek. İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmezken, sıcaklıklar sırasıyla 29°C ve 33°C ölçülecek.Denizlerde ise genel olarak fırtına beklenmezken rüzgar hızının yer yer 6 kuvvetine ve dalga boyunun 2,5 metreye ulaşabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/istanbulda-insaatta-toprak-kaymasi-yol-ulasima-kapatildi-1108044699.html
doğu karadeniz
doğu anadolu
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102782070_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7279413d3e8de3022fb67d81718b87cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, doğu anadolu, antalya
meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, doğu anadolu, antalya
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda ile kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için ise saatte 60 kilometreye varan kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Ankara dahil birçok ilde yerel gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz başta olmak üzere yurdun iç, doğu ve güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, iki kritik bölgeye yönelik sarı kodlu uyarı niteliğinde ikazlar yapıldı.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu i̇çin kritik uyarı
Yetkililer, özellikle Trabzon
, Rize ve Ordu başta olmak üzere Doğu Karadeniz
genelinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Olası çatı uçması veya ağaç devrilmelerine karşı tedbir çağrısı yinelendi.
Ankara ve başlıca bölgelerde hava durumu
Başkent Ankara hava durumu
raporuna göre öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinde yerel yağış görülecek; sıcaklık 29°C civarında seyredecek. İstanbul ve İzmir'de
yağış beklenmezken, sıcaklıklar sırasıyla 29°C ve 33°C ölçülecek.
Marmara:
Parçalı ve az bulutlu (İstanbul
29°C, Bursa
31°C).
Ege:
İç kesimler yer yer bulutlu, Afyonkarahisar ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak yağışlı (İzmir 33°C, Denizli
34°C).
Akdeniz:
Göller Yöresi, Mersin
hariç Doğu Akdeniz ile Antalya'nın
iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı (Antalya 33°C, Adana 33°C).
İç ve Batı Karadeniz:
İç kesimler ile Çankırı
, Konya
ve Bolu
çevreleri yerel sağanak yağışlı.
Denizlerde ise genel olarak fırtına beklenmezken rüzgar hızının yer yer 6 kuvvetine ve dalga boyunun 2,5 metreye ulaşabileceği kaydedildi.