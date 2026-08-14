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Akın Gürlek'in adını kullandılar: Sahte MİT'çilerden 'Davanızı çözeriz' dolandırıcılığı
Akın Gürlek'in adını kullandılar: Sahte MİT'çilerden 'Davanızı çözeriz' dolandırıcılığı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin cinayetten yargılanan bir... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheliye operasyon düzenledi.Davadan çıkarma vaadi: 100 bin dolar ve 100 bin tlŞüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından çıkartma vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin TL aldıkları tespit edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin S.S., G.H.S., ve A.D. oldukları belirlendi.Şüphelilerin bu yolla mağdurlar nezdinde güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Şüphelilerin, kamu görevlileriyle bağlantıları varmış gibi hareket ederek adli makamlar nezdinde etkili olabileceklerine dair güven telkin etmeye çalıştıkları tespit edildi.Cinayet davasında vaatŞüphelilerin hedefindeki isimlerden birinin Halil İbrahim Çubuk olduğu belirlendi.Soruşturmadaki tespitlere göre 3 şüpheli, Çubuk’un cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini öne sürdüler.Yaklaşık 5 milyon lira istendiBaşsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin söz konusu vaat karşılığında müştekiden 100 bin dolar ile 100 bin TL aldıkları tespit edildi.Bu gelişmenin ardından soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında derinleştirildi.4 adrese baskın düzenlendiBugün sabah saatlerinde Ankara’da 3, İstanbul’da ise bir adres olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.3 şüpheli gözaltına alındı.Başsavcılık, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediğini ve kamu görevlilerinin isimlerinin başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıp kullanılmadığını da araştırıyor.
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akın gürlek, i̇stanbul, mi̇t, cumhuriyet başsavcılığı, çubuk
akın gürlek, i̇stanbul, mi̇t, cumhuriyet başsavcılığı, çubuk

Akın Gürlek'in adını kullandılar: Sahte MİT'çilerden 'Davanızı çözeriz' dolandırıcılığı

09:47 14.08.2026 (güncellendi: 10:57 14.08.2026)
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AA / Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin cinayetten yargılanan bir kişiden 5 milyon lira aldığı öne sürüldü.
İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheliye operasyon düzenledi.

Davadan çıkarma vaadi: 100 bin dolar ve 100 bin tl

Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından çıkartma vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin TL aldıkları tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin S.S., G.H.S., ve A.D. oldukları belirlendi.
Şüphelilerin bu yolla mağdurlar nezdinde güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Şüphelilerin, kamu görevlileriyle bağlantıları varmış gibi hareket ederek adli makamlar nezdinde etkili olabileceklerine dair güven telkin etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Cinayet davasında vaat

Şüphelilerin hedefindeki isimlerden birinin Halil İbrahim Çubuk olduğu belirlendi.
Soruşturmadaki tespitlere göre 3 şüpheli, Çubuk’un cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini öne sürdüler.

Yaklaşık 5 milyon lira istendi

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin söz konusu vaat karşılığında müştekiden 100 bin dolar ile 100 bin TL aldıkları tespit edildi.
Bu gelişmenin ardından soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında derinleştirildi.

4 adrese baskın düzenlendi

Bugün sabah saatlerinde Ankara’da 3, İstanbul’da ise bir adres olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
3 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediğini ve kamu görevlilerinin isimlerinin başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıp kullanılmadığını da araştırıyor.
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