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İstanbul'da inşaatta toprak kayması: Yol ulaşıma kapatıldı
İstanbul'da inşaatta toprak kayması: Yol ulaşıma kapatıldı
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İstanbul Sultangazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu, sokak güvenlik tedbirleri kapsamında... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T06:51+0300
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Uğur Mumcu Mahallesi 2275. sokak'ta bir site inşaatı olduğu öğrenilen alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.toprak kayması sonucu inşaatın bulunduğu sokaktaki yolda da kısmi çatlaklar oluştu.i̇hbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.ekipler tarafından yapılan kontrollerin ve alınan güvenlik tedbirlerinin ardından çatlakların oluştuğu sokağa giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.meydana gelen olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
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inşaat, inşaat işçisi, i̇nşaat, inşaat sektörü, inşaat sektörü
inşaat, inşaat işçisi, i̇nşaat, inşaat sektörü, inşaat sektörü

İstanbul'da inşaatta toprak kayması: Yol ulaşıma kapatıldı

06:51 17.08.2026
© AA / Esmer GeçalKocaeli'nde bina tahliye edildi
Kocaeli'nde bina tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Esmer Geçal
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İstanbul Sultangazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu, sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Uğur Mumcu Mahallesi 2275. sokak'ta bir site inşaatı olduğu öğrenilen alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.
toprak kayması sonucu inşaatın bulunduğu sokaktaki yolda da kısmi çatlaklar oluştu.
i̇hbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
ekipler tarafından yapılan kontrollerin ve alınan güvenlik tedbirlerinin ardından çatlakların oluştuğu sokağa giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
meydana gelen olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
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