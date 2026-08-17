https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/marmara-depreminin-uzerinden-27-yil-gecti-1108044080.html

Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti

Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti

Sputnik Türkiye

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. Hayatını kaybedenler Sakarya ve Kocaeli başta olmak... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T01:30+0300

2026-08-17T01:30+0300

2026-08-17T02:19+0300

türki̇ye

kocaeli

marmara depremi

gölcük

gölcük depremi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108044189_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_d331b078d10de84bc408f35740260c15.jpg

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.Kentte ayrıca 3 bin 171 okuldan 820'si hasar gördü. Bunların 118'i orta, 13'ü ağır hasarlı olarak belirlendi.İstanbul'daki 10 bine yakın kamu binasının 1137'sinde az, 387'sinde orta, 37'sinde ise ağır hasar oluştu.İstanbul'da depremden en çok zarar gören yer Avcılar oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/endonezyada-77lik-depremde-can-kaybi-51e-yukseldi-1108034769.html

türki̇ye

kocaeli

gölcük

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, marmara depremi, gölcük, gölcük depremi