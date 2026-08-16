https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/endonezyada-77lik-depremde-can-kaybi-51e-yukseldi-1108034769.html

Endonezya'da 7.7'lik depremde can kaybı 51'e yükseldi

Endonezya'da 7.7'lik depremde can kaybı 51'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın doğusundaki Doğu Nusa Tenggara eyaletini vuran 7.7 büyüklüğündeki depremde en az 51 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı. Yaklaşık 5 bin... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T10:36+0300

2026-08-16T10:36+0300

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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde cumartesi sabahı meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde en az 51 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından bölgede tahliyeler başlarken arama kurtarma ekipleri heyelanlar ve yıkımın etkilediği noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.Endonezya Sağlık Bakan Yardımcısı Benjamin Paulus Octavianus, depremde 36 kişinin ağır, 77 kişinin ise hafif yaralandığını açıkladı.Ana depremin ardından bölgede 341 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu deprem, yüzlerce kişinin öldüğü 2022'deki Batı Cava depreminden bu yana ülkede en fazla can kaybına yol açan deprem oldu.Endonezya'nın afet yönetim kurumu BNPB, yaklaşık 5 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Ayrıca Sikka bölgesinde 3 bin 300'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere 3 bin 500'den fazla asker ve polis görevlendirildi. Yetkililer henüz kayıp kişilerin sayısını açıklamadı. Kayıpların çoğunun enkaz altında olduğu belirtilirken, deprem nedeniyle 1300'den fazla evin hasar gördüğü bildirildi.Elektrik kesintileri günlük yaşamı da etkiledi. Devlete ait enerji şirketi Pertamina, 20 akaryakıt istasyonunun elektrik kesintileri nedeniyle hizmet veremediğini açıkladı.Doğu Nusa Tenggara yönetimi, bölgede olağanüstü hal ilan edilmesini değerlendiriyor. Yaklaşık 290 milyon nüfuslu Endonezya, tektonik plakaların kesiştiği ve depremler ile volkanik patlamaların sık görüldüğü 'Pasifik Ateş Çemberi' üzerinde bulunuyor.

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