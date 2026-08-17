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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/malatyayi-siddetli-ruzgar-vurdu-agaclar-yollara-devrildi-1108062847.html
Malatya'yı şiddetli rüzgar vurdu: Ağaçlar yollara devrildi
Malatya'yı şiddetli rüzgar vurdu: Ağaçlar yollara devrildi
Sputnik Türkiye
Malatya’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte çok sayıda ağaç devrilirken, ulaşımda aksamalar yaşandı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
malatya
rüzgar
şiddetli rüzgar
ağaç
ağaç dikme
fırtına
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Malatya’da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Yollara devrilen ağaçlar, bazı bölgelerde ulaşımın aksamasına neden oldu.Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bodrumda-ana-su-hatti-patladi-yolda-cokme-yasandi-1108062017.html
türki̇ye
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malatya, rüzgar, şiddetli rüzgar, ağaç, ağaç dikme, fırtına
malatya, rüzgar, şiddetli rüzgar, ağaç, ağaç dikme, fırtına

Malatya'yı şiddetli rüzgar vurdu: Ağaçlar yollara devrildi

21:15 17.08.2026
© AA / Muhammed Batu AkMalatya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar devrildi
Malatya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Muhammed Batu Ak
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Malatya’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte çok sayıda ağaç devrilirken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Malatya’da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Yollara devrilen ağaçlar, bazı bölgelerde ulaşımın aksamasına neden oldu.
Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, yolda çökmeye ve ulaşımda aksamalara neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
TÜRKİYE
Bodrum’da ana su hattı patladı: Yolda çökme yaşandı
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