https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/malatyayi-siddetli-ruzgar-vurdu-agaclar-yollara-devrildi-1108062847.html

Malatya'yı şiddetli rüzgar vurdu: Ağaçlar yollara devrildi

Malatya'yı şiddetli rüzgar vurdu: Ağaçlar yollara devrildi

Sputnik Türkiye

Malatya’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte çok sayıda ağaç devrilirken, ulaşımda aksamalar yaşandı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T21:15+0300

2026-08-17T21:15+0300

2026-08-17T21:15+0300

türki̇ye

malatya

rüzgar

şiddetli rüzgar

ağaç

ağaç dikme

fırtına

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Malatya’da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Yollara devrilen ağaçlar, bazı bölgelerde ulaşımın aksamasına neden oldu.Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bodrumda-ana-su-hatti-patladi-yolda-cokme-yasandi-1108062017.html

türki̇ye

malatya

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malatya, rüzgar, şiddetli rüzgar, ağaç, ağaç dikme, fırtına