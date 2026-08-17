https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/malatyayi-siddetli-ruzgar-vurdu-agaclar-yollara-devrildi-1108062847.html
Malatya'yı şiddetli rüzgar vurdu: Ağaçlar yollara devrildi
Malatya'yı şiddetli rüzgar vurdu: Ağaçlar yollara devrildi
Sputnik Türkiye
Malatya’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte çok sayıda ağaç devrilirken, ulaşımda aksamalar yaşandı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T21:15+0300
2026-08-17T21:15+0300
2026-08-17T21:15+0300
türki̇ye
malatya
rüzgar
şiddetli rüzgar
ağaç
ağaç dikme
fırtına
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Malatya’da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Yollara devrilen ağaçlar, bazı bölgelerde ulaşımın aksamasına neden oldu.Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bodrumda-ana-su-hatti-patladi-yolda-cokme-yasandi-1108062017.html
türki̇ye
malatya
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malatya, rüzgar, şiddetli rüzgar, ağaç, ağaç dikme, fırtına
malatya, rüzgar, şiddetli rüzgar, ağaç, ağaç dikme, fırtına
Malatya'yı şiddetli rüzgar vurdu: Ağaçlar yollara devrildi
Malatya’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte çok sayıda ağaç devrilirken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Malatya’da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Yollara devrilen ağaçlar, bazı bölgelerde ulaşımın aksamasına neden oldu.
Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.