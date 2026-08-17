https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bodrumda-ana-su-hatti-patladi-yolda-cokme-yasandi-1108062017.html
Bodrum’da ana su hattı patladı: Yolda çökme yaşandı
Bodrum’da ana su hattı patladı: Yolda çökme yaşandı
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, yolda çökmeye ve ulaşımda aksamalara neden oldu. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T20:43+0300
2026-08-17T20:43+0300
2026-08-17T20:43+0300
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muğla
muğla i̇l jandarma komutanlığı
muğla valiliği
su
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Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayan ana su hattından metrelerce yüksekliğe su fışkırdı. Tonlarca suyun yola akması sonucu güzergahın bir bölümünde büyük bir çukur oluştu. Patlama sırasında çevreye asfalt ve taş parçalarının savrulması nedeniyle bir otomobilin arka camı da zarar gördü.İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Su hattındaki akışın kesilmesinin ardından bölgede onarım çalışması başlatıldı.Yoldaki çökme nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/bodrum-sezonu-aciyor-lahmacun-30-euro-hamburger-42-euro-1105663286.html
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muğla, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, su, su faturası
muğla, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, su, su faturası
Bodrum’da ana su hattı patladı: Yolda çökme yaşandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, yolda çökmeye ve ulaşımda aksamalara neden oldu.
Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayan ana su hattından metrelerce yüksekliğe su fışkırdı.
Tonlarca suyun yola akması sonucu güzergahın bir bölümünde büyük bir çukur oluştu. Patlama sırasında çevreye asfalt ve taş parçalarının savrulması nedeniyle bir otomobilin arka camı da zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Su hattındaki akışın kesilmesinin ardından bölgede onarım çalışması başlatıldı.
Yoldaki çökme nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.