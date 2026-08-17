https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bodrumda-ana-su-hatti-patladi-yolda-cokme-yasandi-1108062017.html

Bodrum’da ana su hattı patladı: Yolda çökme yaşandı

Bodrum’da ana su hattı patladı: Yolda çökme yaşandı

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, yolda çökmeye ve ulaşımda aksamalara neden oldu. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T20:43+0300

2026-08-17T20:43+0300

2026-08-17T20:43+0300

türki̇ye

muğla

muğla i̇l jandarma komutanlığı

muğla valiliği

su

su faturası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108061852_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_56bf789645090c7d5d580b8dbb30d4eb.jpg

Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayan ana su hattından metrelerce yüksekliğe su fışkırdı. Tonlarca suyun yola akması sonucu güzergahın bir bölümünde büyük bir çukur oluştu. Patlama sırasında çevreye asfalt ve taş parçalarının savrulması nedeniyle bir otomobilin arka camı da zarar gördü.İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Su hattındaki akışın kesilmesinin ardından bölgede onarım çalışması başlatıldı.Yoldaki çökme nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/bodrum-sezonu-aciyor-lahmacun-30-euro-hamburger-42-euro-1105663286.html

türki̇ye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, su, su faturası