Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bodrumda-ana-su-hatti-patladi-yolda-cokme-yasandi-1108062017.html
Bodrum’da ana su hattı patladı: Yolda çökme yaşandı
Bodrum’da ana su hattı patladı: Yolda çökme yaşandı
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, yolda çökmeye ve ulaşımda aksamalara neden oldu. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T20:43+0300
2026-08-17T20:43+0300
türki̇ye
muğla
muğla i̇l jandarma komutanlığı
muğla valiliği
su
su faturası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108061852_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_56bf789645090c7d5d580b8dbb30d4eb.jpg
Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayan ana su hattından metrelerce yüksekliğe su fışkırdı. Tonlarca suyun yola akması sonucu güzergahın bir bölümünde büyük bir çukur oluştu. Patlama sırasında çevreye asfalt ve taş parçalarının savrulması nedeniyle bir otomobilin arka camı da zarar gördü.İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Su hattındaki akışın kesilmesinin ardından bölgede onarım çalışması başlatıldı.Yoldaki çökme nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/bodrum-sezonu-aciyor-lahmacun-30-euro-hamburger-42-euro-1105663286.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108061852_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_7d1712123e8660ffe72fa1873e6bd985.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muğla, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, su, su faturası
muğla, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, su, su faturası

Bodrum’da ana su hattı patladı: Yolda çökme yaşandı

20:43 17.08.2026
© AA / Ali BallıMuğla’nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, yolda çökmeye ve ulaşımda aksamalara neden oldu.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, yolda çökmeye ve ulaşımda aksamalara neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Ali Ballı
Abone ol
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, yolda çökmeye ve ulaşımda aksamalara neden oldu.
Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayan ana su hattından metrelerce yüksekliğe su fışkırdı.
Tonlarca suyun yola akması sonucu güzergahın bir bölümünde büyük bir çukur oluştu. Patlama sırasında çevreye asfalt ve taş parçalarının savrulması nedeniyle bir otomobilin arka camı da zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Su hattındaki akışın kesilmesinin ardından bölgede onarım çalışması başlatıldı.
Yoldaki çökme nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
EKONOMİ
Bodrum 'sezonu' açıyor: Lahmacun 30 Euro, hamburger 42 Euro
12 Mayıs, 11:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала