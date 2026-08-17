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İstanbul'da 23 milyon liralık vurgun: Şirket sahibini 'banka güvenlik koordinatörüyüz' diye kandırdılar
İstanbul'da 23 milyon liralık vurgun: Şirket sahibini 'banka güvenlik koordinatörüyüz' diye kandırdılar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kendilerini 'banka güvenlik koordinatörü' olarak tanıtan şüpheliler bir şirket sahibini yaklaşık 23 milyon lira dolandırdı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T13:18+0300
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İstanbul'da telefonla aradıkları bir şirket sahibini 'banka güvenlik koordinatörü' olduklarına ikna eden şüpheliler şirket sahibini 20 milyon 875 bin 215 lira ile 39 bin euro dolandırdı. Şebekenin kendi içerisinde 'iş bölümü' yaptığı ortaya çıkarken paraları kripto paraya çevirmek için döviz bürolarında altın ve para bozdurdukları anlar da ortaya çıktı. Çeşitli yönlendirmelerle parayı aldılarİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şirket sahibini arayan şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, çeşitli yönlendirmelerle 20 milyon 875 bin 215 lira ile 39 bin euronun kendi hesaplarına aktarılmasını sağlayarak dolandırmasına ilişkin çalışma yaptı.Örgütün hiyerarşik yapısı ortaya çıktıEkiplerin koordineli çalışmaları sonucu şebekenin organizatörlerden, üst aracılardan, hesapçılardan, kuyumculardan ve kriptocudan oluşan hiyerarşik yapısı deşifre edildi.Ekiplerin 10 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Çalışmaların devamında, 36 suç kaydı bulunan organizatör T.G'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı. 8 şüpheli, 13 Ağustos'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Toplam 13 şüphelinin tutuklandığı dolandırıcılığa ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/alihan-kuris-sorusturmasinda-yeni-gelisme-imha-edilmek-amaciyla-parcalanan-evraklara-el-konuldu-1108025001.html
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

İstanbul'da 23 milyon liralık vurgun: Şirket sahibini 'banka güvenlik koordinatörüyüz' diye kandırdılar

13:18 17.08.2026
© AAPolis- Gözaltı- Operasyon
Polis- Gözaltı- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA
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İstanbul'da kendilerini 'banka güvenlik koordinatörü' olarak tanıtan şüpheliler bir şirket sahibini yaklaşık 23 milyon lira dolandırdı.
İstanbul'da telefonla aradıkları bir şirket sahibini 'banka güvenlik koordinatörü' olduklarına ikna eden şüpheliler şirket sahibini 20 milyon 875 bin 215 lira ile 39 bin euro dolandırdı. Şebekenin kendi içerisinde 'iş bölümü' yaptığı ortaya çıkarken paraları kripto paraya çevirmek için döviz bürolarında altın ve para bozdurdukları anlar da ortaya çıktı.

Çeşitli yönlendirmelerle parayı aldılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şirket sahibini arayan şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, çeşitli yönlendirmelerle 20 milyon 875 bin 215 lira ile 39 bin euronun kendi hesaplarına aktarılmasını sağlayarak dolandırmasına ilişkin çalışma yaptı.

Örgütün hiyerarşik yapısı ortaya çıktı

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu şebekenin organizatörlerden, üst aracılardan, hesapçılardan, kuyumculardan ve kriptocudan oluşan hiyerarşik yapısı deşifre edildi.
Ekiplerin 10 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Çalışmaların devamında, 36 suç kaydı bulunan organizatör T.G'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı. 8 şüpheli, 13 Ağustos'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Toplam 13 şüphelinin tutuklandığı dolandırıcılığa ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
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