https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/alihan-kuris-sorusturmasinda-yeni-gelisme-imha-edilmek-amaciyla-parcalanan-evraklara-el-konuldu-1108025001.html

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: İmha edilmek amacıyla parçalanan evraklara el konuldu

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: İmha edilmek amacıyla parçalanan evraklara el konuldu

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında, bazı evrakların imha edildiği ihbarı üzerine... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T10:38+0300

2026-08-15T10:38+0300

2026-08-15T10:38+0300

türki̇ye

alihan kuriş

suç örgütü

operasyon

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönündeki ihbar üzerine İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir binada arama gerçekleştirildi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada ihbarın doğru olduğu tespit edildi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara el konuldu.Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyorAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet” suçları kapsamında sürdürülüyor.Soruşturma kapsamında örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı. İhbarın ardından ilgili adres için arama kararı verildi.Ümraniye’deki binada arama yapıldıArama kararı üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan bir binaya gitti.Ekiplerin adreste yaptığı incelemelerde evrakların imha edildiğine ilişkin ihbarın doğru olduğu tespit edildi.Aramada, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklar bulunarak el konuldu.Adresin önünde kalabalık toplandıPolis ekiplerinin araması devam ederken kalabalık bir grup da binanın önünde toplandı. Gruptakiler arama yapan polis ekiplerine tepki gösterdi.Aramaya katılan ekiplerin güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı.Arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınmıştı“Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik operasyon kapsamında daha önce 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınanlar arasında, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Alihan Kuriş’in de bulunduğu bildirilmişti.Alihan Kuriş, kamuoyunda “Süleymancılar” cemaatinin lideri olunca tanındı. Alihan Kuriş'in annesi Gülderen Kuriş, babası Mahmut Sabri Kuriş. dayısı Arif Ahmet Denizolgun, annesinin eniştesi Kemal Kacar, annesinin dedesi de Süleyman Hilmi Tunahan.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/alihan-kuris-operasyonunda-bilinmeyen-detay-ortaya-cikti-gizli-bolmede-saklanirken-yakalandi-1107998384.html

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alihan kuriş, suç örgütü, operasyon