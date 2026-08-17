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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/irandan-abd-ile-mutabakat-aciklamasi-60-gunluk-sure-ultimatom-degildi-1108052312.html
İran'dan ABD ile mutabakat açıklaması: 60 günlük süre ültimatom değildi
İran'dan ABD ile mutabakat açıklaması: 60 günlük süre ültimatom değildi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile imzalanan mutabakatta İran'a yönelik '60 günlük süre' veya ültimatom bulunmadığını belirterek, ABD'nin... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T13:32+0300
2026-08-17T13:32+0300
dünya
abd
i̇smail bekayi
i̇ran
hürmüz boğazı
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İran devlet televizyonuna göre Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Bir soru üzerine Bekayi, mutabakat metninde '60 günlük süre' başlığı altında herhangi bir hüküm bulunmadığını belirterek, İran'ın politikalarını baskı, ültimatom veya zaman sınırı altında belirlemediğini ifade etti.Bekayi, mutabakatta öngörülen 60 günlük dönemin bir ültimatom olmadığını, yaptırımların kaldırılmasını ve nükleer faaliyetleri konu alan iki başlık altındaki görüşmelerin yürütülmesi için belirlenen bir zaman aralığı olduğunu söyledi.Mutabakatın imzalanmasının ardından ABD'nin yalnızca birkaç hafta içinde metni açık şekilde ihlal ettiğini söyleyen Bekayi, bu nedenle görüşmelerin başlamadığını, görüşmeler başlamadığı için de 60 günlük sürenin geçerliliğinin kalmadığını ifade etti.ABD ile İran arasında 17 Haziran'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanan mutabakat zaptının üzerinden 60 gün geçti.İran Devrim Muhafızları: Savaş, ABD ile varılan mutabakat temelinde sona ermeliİran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Yedullah Cevani, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Savaşın, ABD ile yapılan mutabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini belirten Cevani, Hürmüz Boğazı'nın ancak ABD'nin mutabakattaki taahhütlerini yerine getirmesinin ardından açılacağını ifade etti.Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki statüsüne ilişkin tartışmalara da değinen Cevani, boğazın yalnızca İran ile Umman arasında bir su yolu olarak ele alınmasının ancak savaşın sona erdiğinin kesinleşmesinin ardından gündeme gelebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trump-pentagona-guney-kore-ile-askeri-tatbikatlari-azaltma-talimati-verdi-kim-jong-un-ile-cok-iyi-1108044405.html
i̇ran
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abd, i̇smail bekayi, i̇ran, hürmüz boğazı

İran'dan ABD ile mutabakat açıklaması: 60 günlük süre ültimatom değildi

13:32 17.08.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile imzalanan mutabakatta İran'a yönelik '60 günlük süre' veya ültimatom bulunmadığını belirterek, ABD'nin metni ihlal etmesi nedeniyle görüşmelerin başlamadığını söyledi.
İran devlet televizyonuna göre Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir soru üzerine Bekayi, mutabakat metninde '60 günlük süre' başlığı altında herhangi bir hüküm bulunmadığını belirterek, İran'ın politikalarını baskı, ültimatom veya zaman sınırı altında belirlemediğini ifade etti.
Bekayi, mutabakatta öngörülen 60 günlük dönemin bir ültimatom olmadığını, yaptırımların kaldırılmasını ve nükleer faaliyetleri konu alan iki başlık altındaki görüşmelerin yürütülmesi için belirlenen bir zaman aralığı olduğunu söyledi.
Mutabakatın imzalanmasının ardından ABD'nin yalnızca birkaç hafta içinde metni açık şekilde ihlal ettiğini söyleyen Bekayi, bu nedenle görüşmelerin başlamadığını, görüşmeler başlamadığı için de 60 günlük sürenin geçerliliğinin kalmadığını ifade etti.
ABD ile İran arasında 17 Haziran'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanan mutabakat zaptının üzerinden 60 gün geçti.

İran Devrim Muhafızları: Savaş, ABD ile varılan mutabakat temelinde sona ermeli

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Yedullah Cevani, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Savaşın, ABD ile yapılan mutabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini belirten Cevani, Hürmüz Boğazı'nın ancak ABD'nin mutabakattaki taahhütlerini yerine getirmesinin ardından açılacağını ifade etti.
Cevani, "Hürmüz Boğazı ve burada geçerli olan düzen hiçbir zaman savaş öncesindeki haline dönmeyecek." dedi.
Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki statüsüne ilişkin tartışmalara da değinen Cevani, boğazın yalnızca İran ile Umman arasında bir su yolu olarak ele alınmasının ancak savaşın sona erdiğinin kesinleşmesinin ardından gündeme gelebileceğini söyledi.
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