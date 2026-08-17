https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/hurmuz-bogazinda-trafik-durma-noktasina-geldi-petrol-fiyatlari-yeniden-firladi-1108045936.html
Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına geldi: Petrol fiyatları yeniden fırladı
Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına geldi: Petrol fiyatları yeniden fırladı
Sputnik Türkiye
Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi ve ABD-İran barış ihtimalinin zayıflaması petrol fiyatlarını tırmandırdı. Brent petrol haftanın ilk... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T07:24+0300
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Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Ortadoğu'da tırmanan tansiyon ve kritik sevkiyat rotalarındaki aksamalar nedeniyle haftaya sert yükselişle başladı. Brent petrol vadeli kontratları yüzde 1'e yakın değer kazanarak 89,40 dolar seviyesine kadar tırmanırken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı 82,83 dolara çıktı. Her iki kontrat da geçtiğimiz haftayı yüzde 5'in üzerinde primle tamamlamıştı.Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği durma noktasına geldiFiyatlardaki sıçramanın merkezinde, stratejik Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan saldırılar yer alıyor. Abu Dhabi National Oil Company'ye (ADNOC) ait tankerlerin ve Suudi Aramco rafinerisinin hedef alınmasının ardından bölgedeki deniz ticareti adeta felç oldu. Gemi takip platformu Kpler verilerine göre, bir önceki hafta sonu 31 geminin geçtiği boğazdan cumartesi günü yalnızca 5 ticari gemi geçebildi; pazar günü ise hiçbir geçiş kaydedilmedi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ADNOC'a ait üç ayrı geminin hedef alındığı saldırılardan İran'ı sorumlu tutarken, küresel enerji koridorundaki tedarik zincirine dair endişeler zirve yaptı.ABD-İran gerilimi tırmanıyor: "Benzin fiyatlarına hazır olun"Siyasi kanatta ise diplomasi kapıları henüz aralanmış değil. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran yönetiminin Washington ile müzakerelere dönme konusunda bir karar vermediğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise çatışma ortamına işaret ederek Amerikan vatandaşlarının bir süre daha yüksek benzin fiyatları ile yaşamayı kabul etmesi gerektiğini vurguladı.Piyasa analistleri, jeopolitik risk priminin fiyatlara hızla geri döndüğünü ancak yeni ve daha büyük bir altyapı hasarı meydana gelmedikçe yükseliş ivmesinin sınırlı bir bantta kalabileceğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/cinde-87-milyar-dolarlik-fast-food-pazari-icin-burger-savasi-1108045772.html
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hürmüz boğazı, abd, i̇ran, abbas arakçi
hürmüz boğazı, abd, i̇ran, abbas arakçi
Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına geldi: Petrol fiyatları yeniden fırladı
Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi ve ABD-İran barış ihtimalinin zayıflaması petrol fiyatlarını tırmandırdı. Brent petrol haftanın ilk gününde 89,40 doları gördü.
Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Ortadoğu'da tırmanan tansiyon ve kritik sevkiyat rotalarındaki aksamalar nedeniyle haftaya sert yükselişle başladı. Brent petrol vadeli kontratları yüzde 1'e yakın değer kazanarak 89,40 dolar seviyesine kadar tırmanırken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı 82,83 dolara çıktı. Her iki kontrat da geçtiğimiz haftayı yüzde 5'in üzerinde primle tamamlamıştı.
Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği durma noktasına geldi
Fiyatlardaki sıçramanın merkezinde, stratejik Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan saldırılar yer alıyor. Abu Dhabi National Oil Company'ye (ADNOC) ait tankerlerin ve Suudi Aramco rafinerisinin hedef alınmasının ardından bölgedeki deniz ticareti adeta felç oldu. Gemi takip platformu Kpler verilerine göre, bir önceki hafta sonu 31 geminin geçtiği boğazdan cumartesi günü yalnızca 5 ticari gemi geçebildi; pazar günü ise hiçbir geçiş kaydedilmedi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ADNOC'a ait üç ayrı geminin hedef alındığı saldırılardan İran'ı sorumlu tutarken, küresel enerji koridorundaki tedarik zincirine dair endişeler zirve yaptı.
ABD-İran gerilimi tırmanıyor: "Benzin fiyatlarına hazır olun"
Siyasi kanatta ise diplomasi kapıları henüz aralanmış değil. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran yönetiminin Washington ile müzakerelere dönme konusunda bir karar vermediğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise çatışma ortamına işaret ederek Amerikan vatandaşlarının bir süre daha yüksek benzin fiyatları ile yaşamayı kabul etmesi gerektiğini vurguladı.
Piyasa analistleri, jeopolitik risk priminin fiyatlara hızla geri döndüğünü ancak yeni ve daha büyük bir altyapı hasarı meydana gelmedikçe yükseliş ivmesinin sınırlı bir bantta kalabileceğini değerlendiriyor.