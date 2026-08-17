https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/hurmuz-bogazinda-trafik-durma-noktasina-geldi-petrol-fiyatlari-yeniden-firladi-1108045936.html

Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına geldi: Petrol fiyatları yeniden fırladı

Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına geldi: Petrol fiyatları yeniden fırladı

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi ve ABD-İran barış ihtimalinin zayıflaması petrol fiyatlarını tırmandırdı. Brent petrol haftanın ilk... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T07:24+0300

2026-08-17T07:24+0300

2026-08-17T07:24+0300

ekonomi̇

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

abbas arakçi

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Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Ortadoğu'da tırmanan tansiyon ve kritik sevkiyat rotalarındaki aksamalar nedeniyle haftaya sert yükselişle başladı. Brent petrol vadeli kontratları yüzde 1'e yakın değer kazanarak 89,40 dolar seviyesine kadar tırmanırken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı 82,83 dolara çıktı. Her iki kontrat da geçtiğimiz haftayı yüzde 5'in üzerinde primle tamamlamıştı.Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği durma noktasına geldiFiyatlardaki sıçramanın merkezinde, stratejik Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan saldırılar yer alıyor. Abu Dhabi National Oil Company'ye (ADNOC) ait tankerlerin ve Suudi Aramco rafinerisinin hedef alınmasının ardından bölgedeki deniz ticareti adeta felç oldu. Gemi takip platformu Kpler verilerine göre, bir önceki hafta sonu 31 geminin geçtiği boğazdan cumartesi günü yalnızca 5 ticari gemi geçebildi; pazar günü ise hiçbir geçiş kaydedilmedi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ADNOC'a ait üç ayrı geminin hedef alındığı saldırılardan İran'ı sorumlu tutarken, küresel enerji koridorundaki tedarik zincirine dair endişeler zirve yaptı.ABD-İran gerilimi tırmanıyor: "Benzin fiyatlarına hazır olun"Siyasi kanatta ise diplomasi kapıları henüz aralanmış değil. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran yönetiminin Washington ile müzakerelere dönme konusunda bir karar vermediğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise çatışma ortamına işaret ederek Amerikan vatandaşlarının bir süre daha yüksek benzin fiyatları ile yaşamayı kabul etmesi gerektiğini vurguladı.Piyasa analistleri, jeopolitik risk priminin fiyatlara hızla geri döndüğünü ancak yeni ve daha büyük bir altyapı hasarı meydana gelmedikçe yükseliş ivmesinin sınırlı bir bantta kalabileceğini değerlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/cinde-87-milyar-dolarlik-fast-food-pazari-icin-burger-savasi-1108045772.html

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