https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/cinde-87-milyar-dolarlik-fast-food-pazari-icin-burger-savasi-1108045772.html

Çin'de 87 milyar dolarlık fast-food pazarı i̇çin burger savaşı

Çin'de 87 milyar dolarlık fast-food pazarı i̇çin burger savaşı

Sputnik Türkiye

Çin'de Batı tipi fast-food pazarının 2027'de 87 milyar dolara ulaşması beklenirken küresel devler ve yerel markalar büyük bir burger rekabetine girdi... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T07:21+0300

2026-08-17T07:21+0300

2026-08-17T07:21+0300

kfc

burger king

pizza hut

pekin

abd

ekonomi̇

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Çin genelinde tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve genç nüfusun tek kişilik, ekonomik öğünlere yönelmesi restoran sektöründe devasa bir dönüşüm başlattı. Ülkede Batı tipi fast-food pazarı büyüklüğünün 2027 yılında yaklaşık 87 milyar dolara (587 milyar yuan) ulaşması öngörülürken, sektörün merkezine oturan burger kategorisi 18,4 milyar dolarlık hacme ulaştı.McDonald’s, KFC ve Burger King gibi köklü zincirlerin hakimiyetindeki pazara artık kahve markalarından geleneksel hotpot devlerine kadar çok sayıda yeni oyuncu dahil oluyor.Tüketici alışkanlıkları değişti: Tek kişilik pratik menüler öne çıktıEkonomik belirsizlikler ve yalnız yaşayan birey sayısındaki artış, Çinli tüketicileri tam servis restoranlar yerine maliyet avantajı sunan fast-food zincirlerine yönlendiriyor. Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin yüzde 55'i Batı tipi hazır yemekler arasında ilk tercih olarak burgeri seçiyor. Yıllık ortalama yüzde 8,7 büyüme kaydeden sektörde, ürünün paket servise uygunluğu ve doyuruculuğu temel itici güç olarak öne çıkıyor. Haftada en az bir kez paket servis siparişi verenlerin oranının yüzde 43'ü bulduğu ülkede teslimat kolaylığı markaların elini güçlendiriyor.Five Guys kuyrukları, Pizza Hut hamlesi ve Wendy's hedefiKüresel devlerin pazara olan ilgisi sahada somut sonuçlar veriyor. ABD merkezli Five Guys, Pekin'deki ilk şubelerini Chaoyang Joy City ve Xidan Joy City'de açtığında müşteriler sipariş verebilmek için iki saati aşan kuyruklar oluşturdu. Pizza devi Pizza Hut ise hayata geçirdiği Burger Bar konseptini altı ayda 200 noktaya ulaştırarak yıl sonuna kadar 600 şubeye çıkmayı ve bu kategoriden 1 milyar yuanın üzerinde gelir elde etmeyi planlıyor.Öte yandan, küresel büyümesini hızlandırmak isteyen Wendy’s, Çin pazarına yönelik 10 yıl içinde 1.000 restoran açma hedefini duyurdu.Hotpot zincirleri ve kahveciler de burger sektörüne girdiYarış sadece geleneksel burger üreticileriyle sınırlı kalmıyor. Ünlü hotpot zinciri Haidilao, menüsünde burger ve kızarmış tavuğa yer verdiği Huanxianbao adlı yeni konseptini devreye alırken; kahve zinciri M Stand de özel burger mağazaları açmaya başladı. Büyüyen pazar payından faydalanmak isteyen yerel ve yabancı aktörler, Çin genelinde hem fiyat rekabetini hem de mağazalaşma hızını en üst seviyeye taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/turksat-uydu-gecisi-sonrasi-servisler-bin-tl-istiyor-1108045501.html

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kfc, burger king, pizza hut, pekin, abd