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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/giresunda-sel-felaketi-kayip-2-kisi-araniyor-yollar-coktu-bircok-koye-elektrik-verilemiyor-1108001888.html
Giresun'da sel felaketi: Kayıp 2 kişi aranıyor, yollar çöktü, birçok köye elektrik verilemiyor
Giresun'da sel felaketi: Kayıp 2 kişi aranıyor, yollar çöktü, birçok köye elektrik verilemiyor
Sputnik Türkiye
Giresun'da etkili olan yağış nedeniyle sel sularına kapıldığı düşünülen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Birçok ilçede etkili olan yağış nedeniyle... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T11:04+0300
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Giresun'da etkisi gösteren gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. Keşap'da sel sularına kapılan bir araçtaki iki kişi kayboldu. Arama çalışmaları sürerken birçok ilçede de yollarda tahribatlar meydana geldi. Bölgede köylerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Birçok ilçede etkili olduGiresun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışların il merkezinin yanı sıra Piraziz, Bulancak, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Dereli, Çanakçı, Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.Araç bulundu, 2 kişi kayıpYağışlar nedeniyle il genelinde 162 ihbar alındığı vurgulanan açıklamada, Keşap ilçesine bağlı Karadere köyü mevkisinde sel sularına kapılan aracın kurtarıldığı, araçta bulunduğu değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldığı ifade edildi.Açıklamada, AFAD Başkanlığından su üstü arama ve dalgıç ekiplerinin görevlendirilmesinin talep edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:"Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 10 ihbara müdahale edilmiştir. Tirebolu ilçesinde 1, Espiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Keşap-Karabulduk il yolunda meydana gelen sel tahribatı nedeniyle yol açma çalışmaları devam etmektedir. Trafik akışı sağlanmış olup çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ulaşım kontrollü olarak verilmektedir."Açıklamada, Giresun ve çevre illerdeki çeşitli kurumlardan görevlendirilen 783 personel ve 332 araçla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/giresunda-denizde-hortum-olustu-3-gun-denize-girmek-yasaklandi-1107992008.html
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giresun, giresun valiliği, sel, sel felaketi
giresun, giresun valiliği, sel, sel felaketi

Giresun'da sel felaketi: Kayıp 2 kişi aranıyor, yollar çöktü, birçok köye elektrik verilemiyor

11:04 14.08.2026
Giresun sel
Giresun sel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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Giresun'da etkili olan yağış nedeniyle sel sularına kapıldığı düşünülen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Birçok ilçede etkili olan yağış nedeniyle yollarda çökmeler meydana geldi.
Giresun'da etkisi gösteren gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. Keşap'da sel sularına kapılan bir araçtaki iki kişi kayboldu. Arama çalışmaları sürerken birçok ilçede de yollarda tahribatlar meydana geldi. Bölgede köylerde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Giresun sel
Giresun sel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
Giresun sel

Birçok ilçede etkili oldu

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışların il merkezinin yanı sıra Piraziz, Bulancak, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Dereli, Çanakçı, Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.
Giresun sel
Giresun sel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
Giresun sel

Araç bulundu, 2 kişi kayıp

Yağışlar nedeniyle il genelinde 162 ihbar alındığı vurgulanan açıklamada, Keşap ilçesine bağlı Karadere köyü mevkisinde sel sularına kapılan aracın kurtarıldığı, araçta bulunduğu değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, AFAD Başkanlığından su üstü arama ve dalgıç ekiplerinin görevlendirilmesinin talep edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 10 ihbara müdahale edilmiştir. Tirebolu ilçesinde 1, Espiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Keşap-Karabulduk il yolunda meydana gelen sel tahribatı nedeniyle yol açma çalışmaları devam etmektedir. Trafik akışı sağlanmış olup çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ulaşım kontrollü olarak verilmektedir."
Açıklamada, Giresun ve çevre illerdeki çeşitli kurumlardan görevlendirilen 783 personel ve 332 araçla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
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