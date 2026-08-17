https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/filipinlerde-tropikal-siklon-ve-muson-yagmurlari-23-kisi-hayatini-kaybetti-1108052685.html

Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları: 23 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları: 23 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Filipinler'de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 5 milyondan fazla kişi olumsuz... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T13:32+0300

2026-08-17T13:32+0300

2026-08-17T13:32+0300

yaşam

filipinler

muson yağmurları

siklon

tropik fırtına

sel

can kaybı

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Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Diego Mariano, gazetecilere ülkede etkisini sürdüren Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulundu.Halihazırda 523 tahliye merkezinde 24 binden fazla kişinin barındığını belirten Mariano, 5 milyondan fazla kişinin hava olaylarından olumsuz etkilendiğini açıkladı.Mariano, tropikal siklon ve muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda ülke genelinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını, bir kişinin kaybolduğunu ifade etti.

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filipinler

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filipinler, muson yağmurları, siklon, tropik fırtına, sel, can kaybı