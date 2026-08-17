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Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları: 23 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları: 23 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Filipinler'de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 5 milyondan fazla kişi olumsuz... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
filipinler
muson yağmurları
siklon
tropik fırtına
sel
can kaybı
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Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Diego Mariano, gazetecilere ülkede etkisini sürdüren Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulundu.Halihazırda 523 tahliye merkezinde 24 binden fazla kişinin barındığını belirten Mariano, 5 milyondan fazla kişinin hava olaylarından olumsuz etkilendiğini açıkladı.Mariano, tropikal siklon ve muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda ülke genelinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını, bir kişinin kaybolduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/abdde-siddetli-yagis-sele-donustu-6-kisi-hayatini-kaybetti-1108036463.html
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filipinler, muson yağmurları, siklon, tropik fırtına, sel, can kaybı
filipinler, muson yağmurları, siklon, tropik fırtına, sel, can kaybı

Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları: 23 kişi hayatını kaybetti

13:32 17.08.2026
© AP Photo / Joeal CalupitanFilipinler'de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AP Photo / Joeal Calupitan
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Filipinler'de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 5 milyondan fazla kişi olumsuz etkilenirken, 24 binden fazla kişi tahliye merkezlerinde barınıyor.
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Diego Mariano, gazetecilere ülkede etkisini sürdüren Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Halihazırda 523 tahliye merkezinde 24 binden fazla kişinin barındığını belirten Mariano, 5 milyondan fazla kişinin hava olaylarından olumsuz etkilendiğini açıkladı.
Mariano, tropikal siklon ve muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda ülke genelinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını, bir kişinin kaybolduğunu ifade etti.
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