https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/filipinlerde-tropikal-siklon-ve-muson-yagmurlari-23-kisi-hayatini-kaybetti-1108052685.html
Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları: 23 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları: 23 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Filipinler'de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 5 milyondan fazla kişi olumsuz... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T13:32+0300
2026-08-17T13:32+0300
2026-08-17T13:32+0300
yaşam
filipinler
muson yağmurları
siklon
tropik fırtına
sel
can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108052528_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_13eacc480faabc78473d584a242b3647.jpg
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Diego Mariano, gazetecilere ülkede etkisini sürdüren Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulundu.Halihazırda 523 tahliye merkezinde 24 binden fazla kişinin barındığını belirten Mariano, 5 milyondan fazla kişinin hava olaylarından olumsuz etkilendiğini açıkladı.Mariano, tropikal siklon ve muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda ülke genelinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını, bir kişinin kaybolduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/abdde-siddetli-yagis-sele-donustu-6-kisi-hayatini-kaybetti-1108036463.html
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108052528_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_f405aadf110f2110d57e0b0c2f5ef99d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filipinler, muson yağmurları, siklon, tropik fırtına, sel, can kaybı
filipinler, muson yağmurları, siklon, tropik fırtına, sel, can kaybı
Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları: 23 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 5 milyondan fazla kişi olumsuz etkilenirken, 24 binden fazla kişi tahliye merkezlerinde barınıyor.
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Diego Mariano, gazetecilere ülkede etkisini sürdüren Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Halihazırda 523 tahliye merkezinde 24 binden fazla kişinin barındığını belirten Mariano, 5 milyondan fazla kişinin hava olaylarından olumsuz etkilendiğini açıkladı.
Mariano, tropikal siklon ve muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda ülke genelinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını, bir kişinin kaybolduğunu ifade etti.