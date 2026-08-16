https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/abdde-siddetli-yagis-sele-donustu-6-kisi-hayatini-kaybetti-1108036463.html
ABD'de şiddetli yağış sele dönüştü: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'de şiddetli yağış sele dönüştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin Indiana eyaletinde şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sellerde 6 kişi hayatını kaybetti. Indianapolis'te çok sayıda yerleşim yeri ve araç sular... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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sel
yağış
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NBC News'ün haberine göre, ülkenin iç kesimlerinde şiddetli fırtına, yağış ve seller hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Yetkililer, eyalet genelinde hafta boyunca etkili olan sellerde 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Indianapolis kentinde çok sayıda yerleşim yeri ve aracın sular altında kaldığını aktaran yetkililer, sellerin yol açtığı hasarın nehir çevresinde yoğunlaştığını ve yükselen sel sularından etkilenen 90'dan fazla kişinin kurtarıldığını kaydetti.Yetkililer, sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınanın devam etmesinin beklendiğini belirterek, bölge sakinlerine sel sularından uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.Hafta başında ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış, hortum, fırtına ve sellerin yol açtığı hasarın Chicago çevresinden Pennsylvania'nın batısına kadar uzanan geniş bir alanda görüldüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/misirda-tarihi-eser-operasyonu-118-parca-ele-gecirildi-1108035713.html
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abd, indianapolis, indiana, sel, yağış, can kaybı
abd, indianapolis, indiana, sel, yağış, can kaybı
ABD'de şiddetli yağış sele dönüştü: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Indiana eyaletinde şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sellerde 6 kişi hayatını kaybetti. Indianapolis'te çok sayıda yerleşim yeri ve araç sular altında kalırken, yükselen sel sularından etkilenen 90'dan fazla kişi kurtarıldı.
NBC News'ün haberine göre, ülkenin iç kesimlerinde şiddetli fırtına, yağış ve seller hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Yetkililer, eyalet genelinde hafta boyunca etkili olan sellerde 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Indianapolis kentinde çok sayıda yerleşim yeri ve aracın sular altında kaldığını aktaran yetkililer, sellerin yol açtığı hasarın nehir çevresinde yoğunlaştığını ve yükselen sel sularından etkilenen 90'dan fazla kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Yetkililer, sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınanın devam etmesinin beklendiğini belirterek, bölge sakinlerine sel sularından uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.
Hafta başında ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış, hortum, fırtına ve sellerin yol açtığı hasarın Chicago çevresinden Pennsylvania'nın batısına kadar uzanan geniş bir alanda görüldüğü bildirilmişti.