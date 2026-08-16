https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/abdde-siddetli-yagis-sele-donustu-6-kisi-hayatini-kaybetti-1108036463.html

ABD'de şiddetli yağış sele dönüştü: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'de şiddetli yağış sele dönüştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Indiana eyaletinde şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sellerde 6 kişi hayatını kaybetti. Indianapolis'te çok sayıda yerleşim yeri ve araç sular... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T11:38+0300

2026-08-16T11:38+0300

2026-08-16T11:38+0300

yaşam

abd

indianapolis

indiana

sel

yağış

can kaybı

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NBC News'ün haberine göre, ülkenin iç kesimlerinde şiddetli fırtına, yağış ve seller hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Yetkililer, eyalet genelinde hafta boyunca etkili olan sellerde 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Indianapolis kentinde çok sayıda yerleşim yeri ve aracın sular altında kaldığını aktaran yetkililer, sellerin yol açtığı hasarın nehir çevresinde yoğunlaştığını ve yükselen sel sularından etkilenen 90'dan fazla kişinin kurtarıldığını kaydetti.Yetkililer, sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınanın devam etmesinin beklendiğini belirterek, bölge sakinlerine sel sularından uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.Hafta başında ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış, hortum, fırtına ve sellerin yol açtığı hasarın Chicago çevresinden Pennsylvania'nın batısına kadar uzanan geniş bir alanda görüldüğü bildirilmişti.

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abd, indianapolis, indiana, sel, yağış, can kaybı